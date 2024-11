Venerdì nero per i trasporti pubblici: sciopero nazionale di 24 ore per bus, metro e tram

ROMA - Oggi si prospetta una giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici. Alle 5:30 è iniziato uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge bus, metro e tram, con pesanti disagi previsti in tutta Italia. La mobilitazione, organizzata per protestare contro le condizioni di lavoro e la sicurezza nel settore, si svolge senza fasce di garanzia, il che potrebbe lasciare molti pendolari senza alternative per gli spostamenti.In mattinata è attesa una manifestazione a Roma, davanti al Ministero dei Trasporti, dove lavoratori e sindacati si riuniranno per esprimere le proprie rivendicazioni. Tra i temi chiave della protesta vi sono il rinnovo del contratto, la richiesta di maggiori investimenti per migliorare la sicurezza dei mezzi pubblici e migliori condizioni lavorative per gli operatori del settore.Come se non bastassero le difficoltà legate allo sciopero, il maltempo colpirà alcune aree del Paese, rendendo ancor più complessi gli spostamenti. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per Sicilia e basso Lazio, dove sono previsti temporali e raffiche di vento. Le condizioni meteo potrebbero provocare ulteriori disagi, specialmente nelle zone soggette a rischio idrogeologico.