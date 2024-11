Trasporti, l’assessore Ciliento a Martina Franca per la consegna di 13 nuovi bus a metano del servizio TPL

BARI - L’assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, Debora Ciliento, ha partecipato ieri pomeriggio alla consegna dei nuovi autobus del servizio TPL di Martina Franca, insieme al sindaco Gianfranco Palmisano, all’assessore comunale alla Mobilità, Angelo Gianfrate, e ai vertici della Miccolis.“E’ una grande soddisfazione essere stata oggi ospite del Comune di Martina Franca per l'inaugurazione di ben 13 nuovi autobus a metano per il servizio di trasporto pubblico suburbano. E’ una soddisfazione soprattutto vedere dal vivo e su strada questi autobus acquistati dalla Regione, assegnati al Comune e dati in usufrutto alla Miccolis, azienda esercente il TPL, che rinnoverà così circa la metà della flotta in servizio a Martina Franca, in quanto altrettanti euro 2 ed euro 3 sono stati dismessi. Un lavoro di squadra tra Regione e Comune per un trasporto pubblico sempre più sostenibile, sicuro e confortevole. Nuovi mezzi donati alla comunità a cui chiedo di prendersene cura, perché si tratta di un bene e di un servizio che è di tutti. E mi piace sempre ricordare che la sostenibilità che garantiscono questi nuovi mezzi non è solo ambientale, perché sono a metano, ma anche economica e sociale, in quanto garantiscono minori consumi, minori costi di manutenzione e maggiore comfort e sicurezza in viaggio. Con questa fornitura abbiamo anche avviato una procedura di acquisto centralizzato da parte della Regione che ha garantito un rapido ed efficiente espletamento dell’iter amministrativo e dotazioni omogenee dei mezzi su tutto il territorio. Una procedura che abbiamo quindi deciso di adottare per i futuri investimenti per l’acquisto di autobus extraurbani a metano a valere sulle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.”