La cucina vegetale a colori di Fefino, inclusiva e ricca di passione: rappresenta la Puglia al TG1

TRANI - L'eco della cucina innovativa e sostenibile di Fefino ha varcato i confini della città di Trani, raggiungendo milioni di telespettatori italiani grazie al servizio del TG1, andato in onda ieri sera, 12 novembre, alle ore 20,00. La fondatrice, Gloriana Tesoro, e uno degli chef del ristorante Stefano Pesce (l’altra in cucina è Luisa Lacerenza) hanno saputo trasmettere ai microfoni della giornalista Valentina Bisti la loro passione per il cibo naturale e la loro visione di una ristorazione che rispetta l'ambiente e soddisfa il palato. Hanno raccontato la loro filosofia e le creazioni culinarie che stanno conquistando sempre più il gusto anche degli italiani. Il servizio, infatti, partiva proprio dall’assunto che la percentuale di chi sceglie la cucina vegetariana o vegana è in crescita.Fefino, un’oasi di gusto e sostenibilità nel cuore di Trani, in via Mario Pagano, è stato scelto nei giorni scorsi per rappresentare l’innovazione della cucina vegetale in Italia. Fefino non è solo un ristorante, ma un vero e proprio manifesto della cucina vegetale contemporanea racchiuso in un ambiente accogliente e ricercato, esempio virtuoso del recupero e riuso.Un luogo dove la tradizione pugliese si fonde con influenze internazionali, dando vita a piatti unici e sorprendenti, sempre con un occhio di riguardo per la qualità e la sostenibilità degli ingredienti. Come per esempio la “Ceviche di funghi cardoncelli e avocado con patata dolce croccante”, l’innovativa “Planted.steak” (bistecca vegetale) e gli “Spaghefini” (spaghetti spiralizzati di zucchine con crema di peperoni, capperi, cipolla caramellata, pomodori confit e pane croccante al profumo di limone) diventati ormai un cult e descritti nel servizio televisivo. Questi piatti sono solo esempi di come la creatività riesca a trasformare ingredienti semplici in piatti gustosi e attrattivi anche visivamente, grazie all’esplosione di colori.La cucina di Fefino è un invito a scoprire nuovi sapori e a superare i pregiudizi alimentari. Come ha sottolineato Gloriana Tesoro nel servizio del TG1, il suo obiettivo è quello di creare un'esperienza culinaria accessibile a tutti, indipendentemente dalle proprie scelte alimentari.«Una passione per il buon cibo e una scelta etica - commenta l’ideatrice di Fefino Gloriana Tesoro- mi hanno spinto a creare Fefino. È stata una emozione fortissima poter rappresentare lo spirito di cambiamento che si fa strada anche all’interno delle cucine sulla rete ammiraglia RAI».