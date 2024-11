Turi, incidente frontale sulla SP 132: due feriti gravi e disagi al traffico

Un uomo, in particolare, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Di Venere, dove è stato ricoverato per le gravi ferite riportate nell'impatto. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si temono gravi ripercussioni per il traffico nelle ore successive.



BARI - Un grave incidente frontale ha avuto luogo questo pomeriggio, intorno alle 17.30, sulla SP 132 che collega Turi a Sammichele, in provincia di Bari. Due mezzi di soccorso sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente per prestare assistenza ai conducenti dei veicoli coinvolti.