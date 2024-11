La Puglia protagonista alla 33a edizione di 'Job&Orienta'

BARI - Si scaldano i motori in vista della nuova edizione di JOB&ORIENTA 2024, la più importante fiera italiana dedicata all’orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro, in programma dal 27 al 30 novembre a Verona.La partecipazione all’iniziativa, fortemente sostenuta dall’assessore regionale Sebastiano Leo, rappresenta per la Regione Puglia ormai una tappa strategica sia per promuovere e potenziare il sistema d’istruzione e formazione regionale, incrementandone l'attrattività, sia per costruire sinergie e reti con stakeholders nazionali presenti in quei giorni alla manifestazione.Anche per questa edizione ad essere protagonista sarà tutto il sistema formativo post diploma del territorio con la partecipazione delle università, delle fondazioni ITS Academy, delle AFAM e degli enti di formazione, sotto il coordinamento all’Agenzia regionale per il Diritto allo Studio – Adisu Puglia.Quest’anno, però, l’orientamento passerà anche dal racconto dei nostri progetti di eccellenza, attraverso laboratori esperienziali, prototipi, rappresentazioni interattive, exhibit, etc. Dunque spazio a sismografi e simulazioni di micro-terremoti, visori per il patrimonio subacqueo, robotica collaborativa, ambienti scientifici virtuali, tecniche digitali in 3D di restauro, software per riconoscere in rete contenuti fake ma anche laboratorio sensoriale di analisi del gusto o di eco sostenibilità nei materiali per la moda, esperienze immersive di orientamento con Intelligenza Artificiale o metatrasporto virtuale per la promozione turistica, attività di Gamification e AI per la Formazione e l'HR o di progettazione del paesaggio attraverso sistemi GIS. Un programma esperienziale rivolto ai visitatori della fiera che sarà arricchito anche dall’arte con le attività live delle tre accademie di belle arti pugliesi con l’installazione e realizzazione di costumi di scena, un laboratorio per la modellazione della pietra e dell’argilla leccese e un’estemporanea di un’enorme illustrazione che racconterà il presente e l’immaginario mediante uno dei linguaggi più trasversali e comunicativi, il fumetto.Nella saletta Agorà, invece, si svolgeranno incontri più ad ampio respiro come quello “Il futuro della Blue Economy: le competenze nelle biotecnologie blu”, a cura del Dipartimento regionale per Politiche del lavoro, istruzione, formazione, la presentazione del libro sull’esperienza del progetto “Puglia Regione Universitaria” (Franco Angeli editore), il panel “Strategie regionali per le competenze e l’occupazione” della Sezione Formazione della Regione Puglia o l’incontro interregionale sulla Wine Destination dell’ITS Turismo Academy Puglia. Previsto anche lo show cooking di prodotti tipici a cura dell’Enaip Academy di Foggia.La Puglia, inoltre, sarà protagonista anche nello stand a cura di Tecnostruttura “Casa delle Regioni” con alcune buone pratiche del mondo scuola.