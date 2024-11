Trani Hair Festival: creatività e inclusione per l’associazione tranese parrucchieri

TRANI - Carabinieri in divisa, spettacoli e performance dal vivo targate dal collettivo Parrucchieri in Scena. Domenica, primo dicembre, alle ore 19.30 nell’auditorium “Pichierri” della parrocchia San Magno a Trani si terrà il Trani Hair Festival.«È la prima edizione del Trani Hair Festival e sarà una serata di beneficenza e inclusione, al fianco dei parrucchieri ci saranno i ragazzi autistici della cooperativa sociale e centro polivalente Gli Aquiloni. Realizzeremo acconciature esclusive su modelli, avremo l’onore di poter realizzare acconciature anche su quattro militari dell’Arma, due donne e due uomini che sfileranno» commenta Mauro Rigante, presidente dell’associazione Parrucchieri in Scena.Il festival è solo uno degli appuntamenti che il collettivo di professionisti del settore acconciatori tranese ha in programma, un modo per entrare concretamente in scena tra le iniziative cittadine. Questi i saloni aderenti e partecipanti all’evento: Bellessere Estetista & Parrucchieri, Dorita Hair Fashion, Maison Paradiso Parrucchieri, Cristina Termine, Global Look, Isabella Ciraselli Hair colorist, Luigi Ciliento, Nicola Frigione, Nicola Zagaria, The Gentleman barber, Rossella Chietri, Laura Di Perna, Arte Bellezza e Rossella Capogrosso.Il Festival è stato presentato lunedì, 25 novembre, nella caserma provinciale dei carabinieri, alla presenza del comandante, il colonnello Massimiliano Galasso.«I nostri parrucchieri creeranno acconciature durante l’evento su modelli di ogni stile ed età, metteranno in scena la propria creatività per celebrare la bellezza. Sarà una serata a sfondo benefico, al nostro fianco ci saranno i ragazzi autistici della cooperativa Gli Aquiloni con l’intento di avvicinarli al nostro mondo e la speranza di poterli inserire nel nostro settore lavorativo per valorizzare i loro talenti e la loro autonomia» prosegue Rigante.Durante la serata ci sarà spazio anche per l’intrattenimento con lo show del flagman Stefano Scarpa, la cantante Annachiara Barracchia e lo spettacolo curato dalla cantante Angela Bini. «Sarà una serata di solidarietà e divertimento durante la quale ci auguriamo di regalarvi emozioni indimenticabili». Appuntamento domenica 1 dicembre alle 19,30 presso la parrocchia San Magno di Trani.