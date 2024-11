'La voce del padrone' lo speciale omaggio a Battiato di Valente e Rizzo

BARI - Domenica 24 novembre, a Palazzo Rubino di Triggiano (Ba), l’associazione Vita in moto proporrà lo spettacolo “La voce del padrone”, che vedrà in scena Carlo Valente in voce e al piano e Laura Rizzo nel ruolo di storyteller.Incentrato sull’omonimo album di Franco Battiato, uscito per Emi nel settembre del 1981, questo progetto vuole essere un omaggio al grande cantautore siciliano e al suo undicesimo disco, da molti ritenuto “memorabile”: una pietra miliare della discografia italiana, il primo lp a superare il traguardo del milione di copie vendute e forse il lavoro più popolare di Battiato, pubblicato persino in Spagna con il titolo “La voz de su amo”. Quel disco, che rimase al primo posto in classifica per 18 settimane consecutive, fu l’apice dell’operazione di demistificazione del linguaggio della musica pop che il cantautore siculo aveva deciso intenzionalmente di portare avanti già da un paio d’anni.“Lo spettacolo che proporremo ha preso forma dal desiderio di analizzare un disco memorabile quale è ‘La voce del padrone’ – ha spiegato Laura Rizzo – con il quale Battiato operò una vera e propria rivoluzione: cambiò il linguaggio, che divenne coltissimo e introdusse l’elettronica”.Da “Bandiera bianca” a “Cuccurucucù”, passando per “Centro di gravità permanente”, “Segnali di vita” e “Sentimento nuevo”, attraverso piano e voce, sarà proposto un disco in cui la componente elettronica è fortissima. Saranno infatti eseguite da Valente, in versione acustica, brani memorabili di Battiato, accompagnati da uno storytelling e da un attento lavoro sul making-off dell’album, a cura di Laura Rizzo, narrato attraverso contributi video e racconti dal vivo.Quello proposto a Palazzo Rubino sarà solo il primo di una serie di appuntamenti che rientrano nel nuovo progetto di Valente e Rizzo, che si propongono di analizzare, attraverso il canto, la musica, lo storytelling e in genere con il loro personale background, una serie di dischi che hanno fatto la storia della discografia italiana. Carlo Valente è uno tra i cantautori più sensibili del panorama nazionale. Protagonista nei premi Tenco, Bertoli, Bindi, De André e Botteghe d’Autore, scrive e canta testi non sempre “comodi”. Importante è l’esperienza formativa con Tosca Donati presso l’Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini. Laura Rizzo è esperta e studiosa di musica, critica musicale, conduttrice radiofonica, regista e sceneggiatrice teatrale, autrice di importanti pubblicazioni che indagano l’arte di Capossela, Paoli, Mina.Palazzo Rubino – Piazza Cavour – Triggiano (Ba): 371192904520.00