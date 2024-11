Lavoratori Teatro Petruzzelli, Scatigna (FdI): 'I diritti sono universali. Mentre la sinistra li sventola, la destra li garantisce con i fatti'

BARI – La vicenda legata ai fondi stanziati dal Governo Meloni per il rinnovo contrattuale del personale del Teatro Petruzzelli di Bari ha scatenato un acceso dibattito politico. A prendere posizione è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna, che ha duramente criticato l'atteggiamento dei sindacati e delle forze politiche di sinistra, accusandole di ostacolare i diritti dei lavoratori per motivi ideologici.

Scatigna ha sottolineato come, nonostante l’impegno del Governo Meloni e del Senatore Filippo Melchiorre, i fondi destinati al Teatro Petruzzelli siano stati "letteralmente stoppati dai sindacati", mettendo in pericolo non solo il rinnovo contrattuale, ma anche la continuità delle attività del teatro. "Questa situazione dimostra ancora una volta che nel nostro Paese la cultura è spesso vista come appannaggio di certa parte politica, che quando è la Destra a governare, grida alla lesa maestà", ha dichiarato Scatigna.

Il consigliere ha specificato che, grazie al decreto legge 89 del 29 giugno scorso, il Governo Meloni aveva stanziato un contributo di 750mila euro per la fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con l’intento di garantire i diritti dei lavoratori e sanare le mensilità arretrate. Tuttavia, il recente accordo sottoscritto il 13 novembre tra i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Fiasl e A.n.fo.l.s. ha previsto che ai lavoratori venga applicato solo l'adeguamento contrattuale per i tre mesi finali del 2024, escludendo il resto delle mensilità arretrate.

“I 190 lavoratori del Petruzzelli hanno ricevuto solo tre delle 14 mensilità arretrate – ha aggiunto Scatigna – e si va incontro a uno stop delle attività già a partire da dicembre. Questo è un danno enorme, non solo per i dipendenti, ma per tutta la città e il patrimonio culturale che rappresenta il Teatro Petruzzelli.”

Il consigliere di Fratelli d’Italia ha espressamente espresso la sua solidarietà ai lavoratori del teatro e ha elogiato il lavoro del Senatore Melchiorre, vicepresidente della Commissione Finanze del Senato, per il suo impegno nel sostenere la causa. "Plaudo al lavoro sinora svolto dal vicepresidente Filippo Melchiorre e auspico che si arrivi rapidamente a una soluzione di giustizia sociale", ha concluso Scatigna.

Infine, Scatigna ha ribadito un concetto fondamentale: "I diritti dei lavoratori sono universali e non devono essere utilizzati come strumento di battaglia politica. Mentre la sinistra li sventola, la destra li garantisce con i fatti."

Con queste parole, il consigliere ha lanciato un appello affinché si superino le divisioni ideologiche e si arrivi rapidamente a una soluzione equa e concreta per i lavoratori del Teatro Petruzzelli, nella speranza che il centrodestra possa dimostrare, ancora una volta, di essere il vero garante dei diritti sociali.