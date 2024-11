Columbia Sportswear presenta la collezione ispirata a Darth Vader

Columbia Sportswear presenta, in collaborazione con Lucasfilm, la collezione Vader™, ispirata al celebre personaggio di Star Wars™ Darth Vader.

Questa è la più grande collezione mai creata da Columbia con tema Star Wars, che unisce dettagli di design ispirati a Darth Vader con la qualità e la resistenza tipiche del brand. Gli appassionati potranno mostrare la loro passione per la saga con uno stile streetwear unico.

La collezione Vader™ sfrutta la palette di colori scuri che contraddistinguono il personaggio iconico, con materiali opachi e lucidi, strati tecnici sofisticati e una silhouette distintiva. Oltre all’abbigliamento resistente agli agenti atmosferici, la collezione include calzature, articoli per ragazzi e diversi accessori. Inoltre, i designer hanno introdotto messaggi segreti in Aurebesh, la lingua scritta della galassia di Star Wars, e altre sorprese nascoste in tutta la collezione.

I modelli principali sono dotati della tecnologia termoriflettente Omni-Heat™ Infinity di Columbia in una nuova finitura rossa e del materiale impermeabile e traspirante Omni-Tech™, per affrontare l’inverno in stile Sith.

Tra i prodotti principali:

Giacca Vader™ 3L Interchange – Una giacca 3-in-1 in edizione speciale ispirata totalmente a Darth Vader, con un guscio impermeabile a tre strati e uno strato interno in piuma, utilizzabili insieme o separatamente. Dettagli Star Wars come la fodera Omni-Heat™ Infinity rossa e nera, una grafica ispirata a Mustafar, zip a forma di lightsaber™ e finiture riflettenti richiamano l’elmo, l’armatura e il petto di Vader.

Tutti i modelli per adulti sono unisex e disponibili nelle taglie da XS a XXL. Alcuni articoli sono disponibili anche per giovani (taglie XXS-XL).

La collezione Vader™ sarà disponibile in quantità limitate sul sito di Columbia, a partire dalle 18:00 del 5 dicembre 2024.

Link: www.columbiasportswear.it/IT/l/starwars