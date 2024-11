Lecce, al via il servizio 'AbilSpritz': iniziativa gratuita per aiutare le persone con disabilità e gli anziani nella mobilità urbana

LECCE - Al via il servizio "AbilSpritz”, un’iniziativa gratuita per aiutare le persone con disabilità e gli anziani nella mobilità urbana attraverso le aree pedonali e le ZTL.Dal primo dicembre al 6 gennaio, nei giorni del sabato e della domenica, l’assessorato al Welfare Andrea Guido, con il supporto della cooperativa sociale L’Integrazione ONLUS, sperimenta un servizio teso a facilitare la mobilità di chi vive una fragilità motoria o una condizione di disabilità e che ha come principale obiettivo il miglioramento dell'accessibilità dei luoghi di interesse storico e culturale nel periodo natalizio. Ma non solo: “la golf car elettrica, attrezzata le diverse esigenze, può essere presa anche per lo shopping natalizio o semplicemente per un aperitivo in centro, di qui il nome del progetto, esattamente come è stato sperimentato a Otranto la scorsa estate”.Il servizio, gratuito, parte domani in via sperimentale, è disponibile ogni sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 20:00, mette in collegamento la zona di Porta Rudiae con il centro commerciale della città, Piazza Mazzini (angolo via Trinchese), e fa tappa in Piazza Sant’Oronzo (area ingresso Open Space comunale) e via XXV Luglio (Politeama Greco), andata e ritorno, con tempi di attesa di circa 15 minuti.“Lecce deve essere una città per tutti e di tutti. Con AbilSpritz vogliamo abbattere le barriere e favorire la mobilità di chi spesso incontra ostacoli quotidiani per muoversi in autonomia - dichiara Guido - tutti meritano di svolgere una vita indipendente, soprattutto da barriere architettoniche. Ogni intervento a sostegno dell’autonomia delle persone fragili, anziane e con disabilità - conclude l’assessore - favorisce l’inclusione e la partecipazione attiva da parte di tutti alla vita e alle esperienze che offre la città”.Anche Veronica Calamo, presidente della cooperativa "L’Integrazione", ha espresso soddisfazione per l’avvio del progetto: “AbilSpritz è un servizio che incarna la missione della nostra cooperativa: rendere possibile l’impossibile. Ogni iniziativa che favorisce l’autonomia e la libertà di movimento delle persone con disabilità rappresenta una conquista per tutta la comunità. Ringraziamo il Comune di Lecce il sindaco e l’assessore Guido e per aver creduto in questa idea e per aver lavorato con noi affinché diventasse realtà.”