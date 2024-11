'Le Strade di San Nicola': presentazione della 11^ edizione dello spettacolo di beneficenza al Teatro Petruzzelli

BARI – Un sogno comune, nato cinque anni fa, continua a crescere anno dopo anno: un'iniziativa solidale che ha dato vita alla Federazione “Le Strade di San Nicola”, un progetto ambizioso che unisce diverse associazioni e fondazioni cittadine. L'obiettivo è semplice ma potente: organizzare ogni anno un evento unico, orientato al raggiungimento di un obiettivo solidale sempre diverso, per fare del bene alla comunità.

Lunedì 2 dicembre, alle ore 10, nella Sala Giunta del Comune di Bari, sarà presentata la 11^ edizione dello spettacolo di beneficenza organizzato dalla Federazione “Le Strade di San Nicola”. L'appuntamento sarà l'occasione per svelare i dettagli dell'evento che andrà in scena sul palco prestigioso del Teatro Petruzzelli domenica 8 dicembre 2024.

Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno i protagonisti dell'iniziativa, tra cui il presidente della Federazione Lorenzo Moretti, il vicepresidente Alessio Branchi Ninni, il tesoriere Francesco Partipilo, e i direttori artistici Fabio Di Credico e Aldo Augelli. I presentatori della serata, Alessandra Bucci e Mauro Pulpito, saranno anche protagonisti della presentazione dell'evento.

A fianco della Federazione saranno presenti anche le istituzioni locali, con la partecipazione del sindaco di Bari Vito Leccese, l'assessore al welfare Elisabetta Vaccarella e l’assessore alla Cultura Paola Romano, tutti pronti a sostenere questa iniziativa di grande valore sociale.

Ogni edizione dello spettacolo, infatti, ha sempre avuto come obiettivo il sostegno a cause benefiche diverse, unite dal filo rosso della solidarietà. Quest'anno, la 11^ edizione si preannuncia particolarmente speciale, con l'obiettivo di raccogliere fondi per iniziative sociali che coinvolgeranno direttamente la comunità barese e non solo.

L'iniziativa de "Le Strade di San Nicola" rappresenta un esempio tangibile di come la cultura e la solidarietà possano incontrarsi per portare un cambiamento positivo, creando momenti di aggregazione e supporto concreto a chi è più in difficoltà.

L'evento di domenica 8 dicembre sarà dunque una festa di solidarietà, arricchita da numerose sorprese artistiche, che dimostra come Bari possa essere unita nel nome della solidarietà, portando avanti un progetto che cresce e si evolve, ma che conserva sempre al centro i valori di generosità e comunità.