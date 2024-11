'Lecce sul mare - San Cataldo Odv', costituita la nuova associazione

LECCE - Si è costituita stamattina presso la sede operativa sul lungomare Giovanni da Verrazzano 11 a San Cataldo, alla presenza del notaio Giuseppe Marino, l’associazione “Lecce sul Mare-San Cataldo ODV”, nata con l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, naturalistico-ambientale, materiale e immateriale espressione del territorio della marina di San Cataldo nella visione di LECCE- CITTA’ D’ARTE SUL MARE e di LECCE CITTA’ ROMANA SUL MARE E NEL MARE.





Cinquantasette i soci che hanno firmato l’adesione stamattina, ma tanti quelli in lista d’attesa per iscriversi al neonato sodalizio, che sta già riscuotendo attenzione e che sarà aperto al contributo di tutti coloro che amano San Cataldo e vogliono lavorare per il suo sviluppo. Presidente e vicepresidente sono stati eletti per acclamazione Luigi Bolognini e Antonio Aguglia (segretaria Angela Sportelli, tesoriere Francesco Nemola): “La nostra associazione servirà da stimolo all’amministrazione comunale per la realizzazione dei tanti interventi di cui la marina, pur bellissima, necessita. “Lecce città d’arte sul mare”, “Lecce città romana sul mare e nel mare”, spiega il presidente Bolognini. “Lavoreremo per far diventare San Cataldo un quartiere di Lecce, e tra i nostri primi progetti ci sarà appunto la valorizzazione dei tesori archeologici custoditi dal nostro litorale e la creazione di un ecomuseo che possa diventare anche attrattore turistico”.





A richiamare la sua vocazione culturale e lo stretto legame con la città, la prima uscita pubblica dell’associazione sarà la presentazione del libro “Educazione salentina – o di come il Salento è diventato il Salento” di Federico Mello, domani (domenica 10 novembre) alle 11 da Liberrima, in Corte dei Cicala a Lecce, dove Rosario Tornesello, direttore di Nuovo Quotidiano di Puglia, dialogherà con l’autore.