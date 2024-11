Lecce: esonerato l'allenatore Luca Gotti dopo il pareggio con l'Empoli. Giampaolo tra i favoriti per la panchina

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha deciso di esonerare Luca Gotti dopo il pareggio per 1-1 contro l’Empoli allo stadio “Via del Mare” nella dodicesima giornata di Serie A. La dirigenza giallorossa ha preso questa decisione a causa del rendimento negativo della squadra: solo 9 punti raccolti in 12 partite, con i salentini relegati in penultima posizione, insieme a Cagliari e Venezia.

Finora, il Lecce ha totalizzato 2 vittorie, 3 pareggi e ben 7 sconfitte in campionato, un bilancio insufficiente per garantirsi una salvezza tranquilla. Il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino sono ora al lavoro per individuare il sostituto di Gotti.

I candidati alla Panchina

Tra i nomi più accreditati per prendere il posto di Gotti spicca quello di Marco Giampaolo, fermo da due anni dopo l’esperienza con la Sampdoria, e noto per il suo stile di gioco tecnico e disciplinato. Ma la lista dei candidati non si esaurisce qui: sono in corsa anche Leonardo Semplici, Aurelio Andreazzoli e Gabriele Cioffi, allenatori con esperienza e capacità nella gestione di squadre in difficoltà.

Una decisione imminente

La dirigenza leccese è intenzionata a prendere una decisione in tempi rapidi, per permettere al nuovo allenatore di avere il massimo tempo a disposizione per lavorare sulla squadra in vista delle prossime sfide. Con il Lecce in piena zona retrocessione, l'obiettivo sarà invertire la rotta e rilanciare le speranze di una permanenza in Serie A.