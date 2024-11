Lecce, tegola per Banda: frattura al malleolo e lungo stop

FRANCESCO LOIACONO - Brutte notizie per il Lecce: l'attaccante zambiano Lameck Banda ha riportato la frattura del malleolo mediale della caviglia sinistra e sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni.

L’infortunio è avvenuto durante la partita casalinga contro l’Empoli, disputata venerdì 8 novembre e terminata 1-1. Banda è stato costretto a lasciare il campo al 20’ del primo tempo, sostituito da Pierotti.

Diagnosi e tempi di recupero

Convocato dalla Nazionale dello Zambia per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, Banda è stato visitato dallo staff medico della selezione, che ha subito diagnosticato la frattura. Tornato in Italia, il giocatore è stato sottoposto a una TAC presso lo studio radiologico "Quarto Colosso" di Lecce, che ha confermato l’entità dell'infortunio.

Il recupero richiederà un lungo periodo di riabilitazione: il suo rientro è previsto non prima di gennaio o febbraio 2025, una perdita pesante per il Lecce, che si prepara ad affrontare una serie di partite cruciali senza una delle sue pedine offensive più importanti.

Le sfide per Giampaolo

Il nuovo tecnico del Lecce, Marco Giampaolo, dovrà riorganizzare l’attacco per sopperire all'assenza di Banda, a partire dal prossimo impegno contro il Venezia, in programma lunedì 25 novembre al "Penzo". L’infortunio di Banda, elemento chiave per la profondità e velocità sulle fasce, rappresenta un duro colpo per la squadra salentina, impegnata nella corsa alla salvezza in Serie A.