Billie Jean King Cup: Italia in finale, battuta la Polonia 2-1

jasmine_paolini Ig

FRANCESCO LOIACONO - Splendida vittoria per l'Italia nella prima semifinale della Billie Jean King Cup a Malaga, in Spagna. Le azzurre hanno superato la Polonia per 2-1, guadagnandosi l'accesso alla finale della prestigiosa competizione.

Il punto decisivo dal doppio

Determinante il successo nel doppio, dove Jasmine Paolini e Sara Errani hanno sconfitto la coppia polacca composta dalla numero uno al mondo Iga Swiatek e Katarzyna Kawa con un punteggio di 7-5, 7-5. La partita, durata un’ora e 37 minuti, è stata ricca di colpi di scena.

Nel primo set, regnava l'equilibrio fino al 5-5, quando le azzurre, grazie a precisi passanti incrociati, hanno strappato il servizio alle avversarie, chiudendo poi il set.

Il secondo set sembrava compromesso: la coppia polacca si è portata rapidamente sul 5-1 grazie a un servizio incisivo. Tuttavia, Paolini ed Errani hanno mostrato straordinario carattere, recuperando fino al 5-5 con solidi colpi da fondo campo. Nei momenti decisivi, le italiane hanno fatto la differenza con i loro top spin e le delicate demivolée, conquistando il match e il passaggio in finale.

I singolari: una vittoria e una sconfitta

Nel primo singolare, Lucia Bronzetti ha portato l'Italia in vantaggio con una vittoria per 6-4, 7-6 contro Magda Linette, grazie a una prestazione solida e combattiva.

Nel secondo singolare, Jasmine Paolini ha ceduto a Iga Swiatek per 3-6, 6-4, 6-4. Dopo un inizio brillante della polacca, Paolini ha lottato, ma la numero uno al mondo è riuscita a imporsi con colpi di classe e precisione.

La finale attende le azzurre

Con questa vittoria, l’Italia si prepara a sfidare la vincente della seconda semifinale tra Gran Bretagna e Slovacchia, in programma oggi. La finale si disputerà mercoledì 20 novembre, con le azzurre determinate a portare a casa il trofeo.