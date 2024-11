Lirica e sapori a 'Casa van Westerhout': si presenta il libro 'Uno chef all'Opera'

MOLA DI BARI - Al festival «Casa van Westerhout» promosso dall'Agìmus con il Comune di Mola di Bari, mercoledì 13 novembre (ore 20), nel teatro Comunale, si presenta il volume «Uno chef all'Opera. La cucina preferita dai grandi compositori», nel quale l'autore, il rinomato cuoco Innocente Galluzzi, interpreta in chiave gastronomica (con annessa degustazione) il tema stesso di alcune tra le opere liriche italiane più famose, compresa «Doña Flor» del «genius loci» van Westerhout.Durante l'incontro, realizzato in collaborazione con Epos Teatro e L'Atelier delle Arti-Palazzo Pesce, sarà Maurizio Pellegrini a dialogare con l'autore, che nel suo lavoro dimostra quanto l'enogastronomia e il melodramma possono essere interconnessi, quanto cioè il cibo sia protagonista nella vita e nelle opere dei grandi compositori. D'altronde, l'enogastronomia è territorio, ambiente, paesaggio, tradizioni, storia, religioni, contaminazione culturale, spettacolo, moda, pittura, scultura, musica, e, dunque, arte nell'accezione più ampia.Incentrato sulla vita dei più famosi operisti italiani e sul loro rapporto con la buona tavola, il libro non tralascia, anche in chiave d'immaginazione, un fil rouge capace di interpretare in chiave gastronomica il tema stesso di alcune tra le opere liriche italiane più famose. Dall'opera seria a quella buffa, ad attraversare l'intero Ottocento romantico fino all'opera verista dei primi del Novecento, «Uno chef all'Opera» contiene cenni biografici, aneddoti, curiosità e vizi di gola raccontati a corredo dell'esposizione puntuale e collaudata di ciascuna ricetta.Ingresso libero. Info 368.568412 e 393.9935266.