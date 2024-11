Mastro Panettone 2024: tutti campani i vincitori delle diverse categorie

BARI - L’ottava edizione del concorso “Mastro Panettone”, organizzato da Goloasi per celebrare i migliori lievitati artigianali dell'anno, ha visto trionfare l’arte dolciaria campana. Sette premi, compresi i tre primi posti per ciascuna delle categorie in gara, sono stati assegnati a pasticceri campani, che si sono distinti nella competizione per il miglior panettone tradizionale, il miglior panettone al cioccolato e il miglior pandoro.

A conquistare il titolo di “Miglior Panettone Artigianale Tradizionale” è stato Antonio Ventieri della Torteria di Capaccio-Paestum (SA). Per la categoria del “Miglior Panettone Artigianale al Cioccolato”, il vincitore è stato Gianluca Cecere di Visionary Dessert di Napoli, mentre Enzo Martuccio della Pasticceria Enzo Martuccio di Colle Sannita (BN) ha ottenuto il primo premio per il “Miglior Pandoro Artigianale”. Premiati e finalisti campani Anche le altre posizioni del podio hanno visto protagonisti i maestri dolciari campani. Per la categoria panettone tradizionale, Daniele Milo di Le Sfoglie d'Oro di Salerno e Luigi Vetrella di Visioni Bistrot di Caserta hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto. Nella categoria panettone al cioccolato, Antonio Costagliola di Guantiera Pasticceria di Bacoli (NA) si è classificato secondo, seguito ancora da Luigi Vetrella al terzo posto. Per la categoria pandoro, invece, il secondo e terzo posto sono andati a Martina Moroni del Bar Gelateria Le Fate di Lariano (RM) e Roberto Moreschi di Roberto Pastry & Bakery di Chiavenna (SO). Valutazione e degustazione della giuria tecnica La classifica finale è stata stabilita da una giuria di esperti composta da Claudio Gatti, Marco De Vivo, Pietro Netti, Giuseppe Mancini, Francesco Borioli, Carmen Vecchione e Eustachio Sapone, che hanno degustato alla cieca i 33 lievitati finalisti: 16 panettoni tradizionali, 12 panettoni creativi al cioccolato e 5 pandori. La finale, tenutasi all’Hotel Parco dei Principi di Bari, è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del concorso e ha visto l’assegnazione del premio per il Miglior Packaging a Lombardi Pasticceri di Maddaloni (CE). Un contest di eccellenza artigianale Mastro Panettone è nato per promuovere e premiare l’eccellenza dei grandi lievitati natalizi artigianali italiani, favorendo la valorizzazione delle tecniche e dei segreti della tradizione dolciaria. Tra i requisiti per partecipare, gli artigiani devono utilizzare lievito madre fresco e canditi senza anidride solforosa, rispettando il disciplinare di legge. Non è invece obbligatorio l’uso di specifiche materie prime, lasciando spazio alla creatività dei partecipanti. Per maggiori dettagli e aggiornamenti sul concorso, è possibile visitare il sito ufficiale www.goloasi.it e i relativi canali social.