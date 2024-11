Modugno, presentazione Stagione teatrale 2024/2025 al Teatro Fava

MODUGNO - Giovedì 28 novembre alle ore 11:30, il Teatro Fava di Modugno ospiterà la conferenza stampa per la presentazione della nuova Stagione Teatrale “CONTESTO – SECONDO CAMBIAMENTO 2024/2025”. L’evento, organizzato da ON STAGE in collaborazione con il Teatro Fava, si terrà presso la storica struttura situata in Via Piave 79 e rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di teatro e cultura.

Interventi previsti

Durante l’incontro, saranno svelati i dettagli e le novità della prossima stagione, alla presenza di personalità di spicco della scena culturale e amministrativa locale, tra cui:

Nicola Bonasia , sindaco del Comune di Modugno;

, sindaco del Comune di Modugno; Antonio Alfonsi , assessore alla Cultura del Comune di Modugno;

, assessore alla Cultura del Comune di Modugno; Michele Bia, direttore artistico del Teatro Fava.

Un teatro in continua evoluzione

La nuova stagione teatrale “CONTESTO – SECONDO CAMBIAMENTO” promette di offrire una programmazione variegata e stimolante, con spettacoli di alta qualità artistica. Il progetto si propone di esplorare il cambiamento come tema centrale, mettendo in scena rappresentazioni che riflettano le trasformazioni culturali, sociali e individuali della nostra epoca.

L'invito è rivolto a giornalisti, appassionati di teatro e a chiunque voglia scoprire in anteprima gli appuntamenti che animeranno il Teatro Fava nel corso del 2024 e del 2025.

Un’occasione per celebrare il valore del teatro come luogo di incontro, riflessione e crescita culturale per la comunità di Modugno e non solo. L’appuntamento è per giovedì 28 novembre alle ore 11:30.