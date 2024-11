San Severo, ventenne perde la vita in un incidente in zona industriale

SAN SEVERO - Sempre nella serata di ieri, un altro grave incidente è avvenuto alla periferia di San Severo, in zona Pip (Piano per gli insediamenti produttivi). A perdere la vita è stato Biagio Manzaro, 20 anni, che viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf con altri due giovani. Per ragioni ancora da chiarire, l’auto si è schiantata violentemente contro un cancello.

Nonostante i soccorsi tempestivi, il giovane non è sopravvissuto. I due passeggeri che erano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale di San Severo. Le loro condizioni non sono state rese note.

Biagio avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 4 dicembre. La comunità di San Severo si è stretta intorno alla famiglia del giovane, ricordandolo con numerosi messaggi di cordoglio sui social.