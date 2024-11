Monopattini in sharing, da oggi Tier diventa Dott

BARI - La rivoluzione della micromobilità a Bari segna un nuovo capitolo: il servizio di monopattini in sharing di Tier diventa oggi Dott. Questo cambiamento è parte della fusione avvenuta tra i due operatori, che ha dato vita al leader europeo della micromobilità condivisa con una flotta combinata di 250.000 monopattini e biciclette elettriche disponibili in 427 città d’Europa e Medio Oriente.

Da oggi, a Bari, gli utenti sono stati dunque reindirizzati dalla app Tier a quella Dott e, per questo, hanno ricevuto comunicazioni via email e notifiche push con istruzioni, incentivi e promozioni per assicurare che il passaggio sia il più semplice e agevole possibile. Contestualmente, i 500 monopattini disponibili in città sono stati sottoposti a un’attenta manutenzione e ribrandizzati con adesivi blu, segnando ufficialmente il passaggio al nuovo marchio. Questa operazione è stata resa possibile grazie all’integrazione delle competenze tecniche e logistiche dei team Tier e Dott, ora uniti per garantire una gestione efficiente e un servizio sempre più sicuro e accessibile.

La fusione consente agli utenti di Bari di accedere a una flotta ancora più ampia di monopattini e biciclette elettriche in 20 città italiane, tra cui Milano, Roma e Torino, e in capitali europee come Parigi, Berlino e Bruxelles.

Accessibilità e sicurezza al centro: due eventi formativi in programma

Dott non si limita ad offrire mezzi di trasporto condivisi, ma si impegna attivamente a promuovere un utilizzo consapevole e sicuro dei propri veicoli. A Bari saranno organizzati due eventi formativi il 7 e 8 dicembre in Piazza Libertà, dedicati a sensibilizzare gli utenti sulle regole per la corretta circolazione e parcheggio, oltre che per permettere di familiarizzare col mezzo, grazie a dimostrazioni pratiche. Inoltre, particolare attenzione sarà dedicata agli utenti meno giovani, che verranno accompagnati nel processo di download e utilizzo dell’app, semplificando così l’accesso al servizio e alle sue funzionalità.

“Siamo entusiasti di questa nuova fase e siamo certi che l'integrazione tra Tier e Dott rappresenti un ulteriore passo avanti per il nostro servizio di mobilità sostenibile, apportando benefici significativi agli utenti e diventando un partner ancora più affidabile per l’Amministrazione comunale.” - ha dichiarato Vittorio Gattari, Direttore Relazioni Istituzionali di Dott - “Gli eventi formativi sono un elemento centrale della nostra offerta: vogliamo non solo educare gli utenti all’uso corretto dei mezzi, ma anche garantire che il servizio sia davvero alla portata di tutte le generazioni.”

Ora, con il passaggio al marchio Dott, la missione di rendere la mobilità condivisa accessibile e inclusiva continua con un nuovo slancio: grazie alla sua interfaccia intuitiva, Dott si propone come una soluzione ideale per utenti di tutte le età, puntando a diventare una scelta quotidiana per chi cerca un trasporto sostenibile e pratico, che permetta di ridurre emissioni e combattere il traffico cittadino, in alternativa all’auto privata.

Per celebrare l’arrivo del marchio Dott a Bari, tutti i nuovi utenti sono invitati a testare il servizio con la promozione “FREEDOM”: 20 minuti di corsa gratuita inserendo il codice nella sezione "Promozioni" dell’app. Un’occasione perfetta per scoprire i vantaggi della mobilità condivisa e contribuire a un futuro più sostenibile.