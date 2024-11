Monopoli, sabato 9 novembre Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello inaugurano la Stagione 2024-25 'Attraversamenti' del Teatro Radar

Ad aprire la programmazione teatrale serale a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari è uno spettacolo che canta e recita l’amore nelle sue tenere struggenti e divertenti sfaccettature attraverso la musica di Gragnaniello e la spumeggiante interpretazione della Laurito. Un abbraccio tra le arti, tra note e pittura, che si sviluppa sul palcoscenico dello storico teatro di proprietà del Comune di Monopoli, che da sei anni ha affidato al TRIC Teatri di Bari l’organizzazione delle stagioni teatrali dopo la sua riapertura.

Vasame. L’amore è rivoluzionario è contraddistinto da una musica originaria, atavica e istintiva, che si rivela al pubblico attraverso sonorità e ritmiche sincere, dirette e che ha lo scopo di ricondurlo alle sue radici più remote e ancor di più a punti di riflessione sulla condizione attuale che il mondo sta vivendo. Un invito al sentimento più semplice e complesso: l’ammore, la chiave di tutto.

Gli spettacoli ‘oro’ della Stagione 2024-25 Attraversamenti (Vasame, Anna Cappelli, Non mi trovo, Trappola per topi, Quando le stelle caddero nel fiume, La lupa e Premiata pasticceria Bellavista) prevedono un biglietto di 28 euro per la platea e di 25 euro per la galleria. Disponibile anche un abbonamento per assistere ai 7 spettacoli e il BOT – Buono ordinario teatro, che include anche i 4 spettacoli ‘borgogna’ della Stagione (Qualcuno morirà, Caravaggio, Freevola e Barabba). Biglietti disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta 71, Monopoli | attivo dal martedì al venerdì ore 17-19) e online sul circuito Vivaticke.com. Per informazioni si può chiamare il numero 3357564788 o inviare una mail a info@teatroradar.it