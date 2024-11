Monopoli, successo per il Monopoli Mystery Tour tra storia e leggende

– Una serata magica e suggestiva quella di ieri, nella perla del Sud Barese, dove ilha conquistato il pubblico con il suo intreccio di storia, folklore e mistero. Guidati dal(ctg Egnatia Monopoli) e da, noto come "Lo Scrittore Del Mistero", gli spettatori hanno intrapreso un viaggio unico tra i vicoli del centro storico di Monopoli.

Un percorso tra storia e folklore

Il tour è partito da via San Domenico 83, immergendo i partecipanti nell'atmosfera notturna della città. Tra le tappe più affascinanti si segnalano la maestosa Cattedrale, la misteriosa Chiesa del Purgatorio, il pittoresco Largo Palmieri, i resti del Ghetto Ebraico, la storica Porta Vecchia e l’imponente Castello Carlo V. Ogni luogo è stato arricchito dalle narrazioni dettagliate e coinvolgenti dei due conduttori, che hanno intrecciato la realtà storica con il fascino delle leggende popolari.

Misteri e magia della Puglia

L’esperienza ha esplorato storie di castelli infestati, racconti di stregoneria e la presenza di folletti dispettosi, figure centrali del folklore pugliese. Il Prof. Lamanna, profondo conoscitore del territorio, ha svelato curiosità storiche inedite, mentre Mario Contino, celebre per i suoi studi sul mistero, ha aggiunto un tocco di magia con narrazioni evocative che hanno tenuto i partecipanti con il fiato sospeso.

Un evento da non perdere

L’iniziativa si inserisce tra gli appuntamenti più originali dedicati agli amanti della storia e del paranormale, trasformando una semplice passeggiata in un viaggio nel tempo e nell’immaginario collettivo. Per chi desidera partecipare alle prossime date del Monopoli Mystery Tour, è possibile contattare il numero 329 1948173 per maggiori informazioni e prenotazioni.

Organizzatori

L’evento è stato curato dal Prof. Cosimo Lamanna (ctg Egnatia Monopoli) e da Mario Contino (Lo Scrittore Del Mistero), una garanzia di qualità e autenticità per chi cerca un’esperienza indimenticabile. Per scoprire di più sulle attività di Mario Contino, visitate il sito ufficiale www.mariocontino.it.