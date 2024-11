Italia-Francia: 114 anni fa, la prima sfida a Milano

Dopo aver espugnato Bruxelles con l'1-0 inflitto al Belgio nel giorno del 51º anniversario della vittoria a Wembley per 0-1 sull'Inghilterra (14 novembre 1973 - 14 novembre 2024), l'Italia affronterà la Francia a Milano alle ore 20:45 di domenica 17 novembre 2024, nell'ultima gara del girone di qualificazione alla fase successiva della Nations League.La Nazionale di Luciano Spalletti, già qualificata ai quarti di questa competizione in virtù del successo precedentemente menzionato, vorrà blindare il primato del Gruppo B con una vittoria che suggelli anche la promozione dell'Italia a testa di serie nel sorteggio dei gironi di qualificazione al Mondiale 2026, in programma a Zurigo il 13 dicembre 2024.Sconfiggere la Francia (battuta per 1-3 al Parco dei Principi nel confronto del 6 settembre scorso) avrà un significato storicamente importante per l'Italia. Era il 15 maggio 1910 quando, all'Arena Civica di Milano, nell'amichevole che segnò il debutto della Nazionale italiana di calcio, gli azzurri si imposero sui transalpini col risultato di 6-2. Vincere nuovamente contro la Francia a Milano, a 114 anni di distanza dal primo incontro con la selezione d'Oltralpe, consentirebbe all'Italia di poter festeggiare anche il quarantottesimo anniversario della qualificazione al Mondiale del 1978.Era il 17 novembre 1976 quando gli azzurri guadagnarono l'accesso alla rassegna iridata, che si svolse in Argentina due anni dopo, grazie al 2-0 inflitto all'Inghilterra nella partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.