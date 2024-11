Nave battente bandiera di Panama fermata nel porto di Taranto per gravi irregolarità: scoperti problemi di sicurezza e di benessere a bordo

TARANTO - Una nave di 125 metri, battente bandiera di Panama e con una stazza lorda di 10.000 tonnellate, è stata fermata nel porto di Taranto dopo un'ispezione condotta dal personale del nucleo Port State della Guardia Costiera. L’ispezione, che è durata ben dieci ore, ha portato alla scoperta di ben 19 irregolarità a bordo, molte delle quali riguardanti la sicurezza della navigazione e le condizioni di vita dell'equipaggio.

Tra le violazioni riscontrate, alcune sono particolarmente gravi e relative al benessere del personale. Tra queste, la presenza di blatte nella cucina dell'equipaggio e parassiti di varia natura, oltre alla scoperta di alimenti scaduti da tempo. Un altro episodio preoccupante riguarda un membro dell'equipaggio che risultava essere imbarcato da un anno e mezzo senza mai aver usufruito di un periodo di riposo a terra, violando le normative internazionali sulla durata massima del periodo di servizio a bordo.

La nave, che trasportava clinker, un materiale utilizzato nella produzione di cemento, è stata anche trovata carente sotto il profilo della sicurezza della navigazione. In particolare, sono state riscontrate gravi anomalie nei sistemi antincendio, cruciali per garantire la sicurezza dell’equipaggio e della nave in caso di emergenza. Questi sistemi, se non perfettamente funzionanti, potrebbero compromettere la sicurezza in situazioni di incendio grave.

Di fronte alla gravità delle irregolarità riscontrate, la Capitaneria di Porto ha emesso un ordine di detenzione per la nave, che non potrà lasciare il porto di Taranto fino a quando tutte le violazioni non saranno sanate. L’imbarcazione potrà riprendere la navigazione solo dopo che lo stato di bandiera della nave e il nucleo Port State control della Guardia Costiera avranno dato il via libera definitivo, a seguito della risoluzione di tutti i problemi rilevati.