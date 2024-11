Giochi per i piccoli pazienti e un laboratorio per le mamme: è festa nella Pediatria-Neonatologia dell’Ospedale San Paolo

BARI – Giochi e colori per i piccoli degenti, un laboratorio dedicato a neomamme e gestanti. La Giornata Mondiale dell’Infanzia (World Children's Day) è stata celebrata così nella Pediatria-Neonatologia dell’Ospedale San Paolo di Bari, proprio nel giorno – il 20 novembre – in cui ricorre l’adozione da parte dell’Assemblea generale dell’ONU della Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959) e, successivamente, della Convenzione sui diritti del fanciullo (1989).Per l’occasione, la Pediatra - Neonatologia si è “vestita a festa” per regalare un momento di gioia e spensieratezza ai bambini ricoverati, ma coinvolgendo anche genitori, operatori sanitari e associazioni di volontariato ai quali il direttore sanitario, Luigi Rossi, ha portato il saluto della Direzione generale ASL Bari. Negli ambienti comuni si è svolta l'Arte in Allegria, un’attività ludica e al tempo stesso creativa condotta da Nuccia Marzella, infermiera con l’hobby dell’arte, grazie alla quale i bambini hanno potuto dare libero sfogo alla fantasia, usando acquerelli colorati per realizzare opere variopinte per una speciale e originale esposizione d'arte spontanea. Nel frattempo, i clown dell'associazione “Vivere a Colori” hanno fatto capolino in corsia e nelle stanze di degenza con le loro giocose performance che hanno rallegrato i piccoli degenti.Per il dr. Mariano Manzionna, direttore della Pediatria e del Dipartimento Medicina dell’Età Evolutiva, «queste iniziative speciali sono utilissime per la cura dei bambini, in un’ottica in cui la salute è sempre più la condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale a cui bisogna tendere innanzitutto nell’attività sanitaria. Aprire le porte dell’ospedale a queste attività va proprio in tale direzione, sia perché rende la degenza dei bambini più serena e non traumatica, sia perché il “clima” positivo che viene a crearsi coinvolge tutti, anche le famiglie e gli operatori».Nella stessa mattinata, inoltre, è stato inaugurato il "Laboratorio ISA", uno spazio per incontri neonatologici dedicati alle neomamme e alle gestanti a termine. Occasione anche per ricordare, attraverso una targa commemorativa e alla presenza dei familiari, la dr.ssa Isabella Vita Difonzo, stimatissima pediatra scomparsa prematuramente alla quale è stato intitolato il laboratorio, impegnata in modo particolare nell’offrire alle puerpere informazioni, consigli e rassicurazioni in merito alla cura del neonato e all'allattamento attraverso lezioni interattive e ad un pratico opuscolo sull'allattamento, realizzato nel 2018 e ora aggiornato e rieditato.Il programma del Laboratorio, come ha spiegato la neonatologa dr.ssa Serena Lieggi, prevede 6 incontri tematici: dalle cure del neonato sin dal primo giorno a casa, all'allattamento, dalla gestione del sonno e del pianto, a nozioni di primo soccorso. Gli incontri si terranno tutti i venerdì dalle ore 12 alle 13 e saranno cogestiti dalla Neonatologia e dalle operatrici del progetto “Fiocchi in Ospedale” di Save the Children che, dal primo momento, ha aderito con grande entusiasmo all'iniziativa. Una risposta organica e professionale ad un'esigenza fortemente sentita dalle neomamme che, adesso, grazie agli incontri mirati e al supporto degli operatori saranno accompagnate nel non semplice ruolo di genitori.