Nicola Formica lascia il Movimento 5 Stelle. Il M5S Foggia: “Scelta irrispettosa, contraria allo spirito del Movimento”

FOGGIA – Questa mattina, durante la seduta del Consiglio comunale di Foggia, il consigliere Nicola Formica ha dichiarato la sua indipendenza dal Movimento 5 Stelle (M5S), scatenando reazioni immediate e critiche dal gruppo consiliare e dai vertici regionali e provinciali del partito. Mario Furore e Leonardo Donno, rispettivamente coordinatori provinciale e regionale del M5S, insieme al gruppo consiliare foggiano, hanno rilasciato una nota ufficiale per stigmatizzare la scelta di Formica.

La dichiarazione del M5S: “Comportamento irrispettoso verso il Movimento e i suoi elettori”

Secondo quanto affermato dai rappresentanti del M5S, la decisione di Formica è stata comunicata senza preavviso né confronto con la base e i vertici del Movimento. “Pur rispettando ogni scelta personale – dichiarano Furore e Donno – non possiamo condividere una decisione lontana dallo spirito del Movimento, che si fonda sul rispetto del mandato elettorale, sulla partecipazione e sulla trasparenza”. I vertici esprimono rammarico non solo politico, ma anche umano, per il mancato confronto del consigliere con il coordinamento del Movimento.

Le polemiche sulla scontistica dei parcheggi

Una delle questioni che ha messo in luce le divergenze è stata la difesa, da parte di Formica, di una delibera comunale riguardante sconti sui parcheggi a pagamento riservati ai consiglieri comunali. Il M5S, contrariamente a Formica, aveva criticato questa misura, ritenendola discriminatoria e potenzialmente vista come un privilegio ingiustificato in un periodo di crisi economica per la comunità. Tuttavia, secondo i rappresentanti del Movimento, il confronto interno su questa tematica non aveva messo in dubbio il ruolo di Formica all'interno del gruppo.

L’appello a dimettersi

Il Movimento 5 Stelle sottolinea che il passaggio all’indipendenza di Formica è avvenuto per scelta personale, senza pressioni esterne, ma critica il consigliere per aver tradito il voto di chi lo aveva eletto come rappresentante dei valori del M5S. “Coerenza vorrebbe che il consigliere Formica rassegnasse le dimissioni – si legge nella nota – poiché il Movimento 5 Stelle non è un taxi da cui scendere alla prima difficoltà o divergenza”.

L’impegno del M5S per il futuro

Nonostante la fuoriuscita di Formica, i coordinatori del M5S ribadiscono che il lavoro del Movimento in Consiglio comunale proseguirà con rinnovata compattezza. “Continueremo con ancora più determinazione – affermano – a lavorare per portare avanti i principi di trasparenza e coerenza che i nostri elettori hanno scelto”.