Presentata a Bari la sesta edizione del Rapporto Intesa Sanpaolo – ASSTRA sul Trasporto Pubblico Locale

Gdp Photos

BARI – È stato presentato oggi a Bari il sesto Rapporto Intesa Sanpaolo – ASSTRA “Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale”, evidenziando le principali dinamiche economiche, i progressi e le sfide del settore del trasporto pubblico locale (TPL) in Italia.

Crescita del Valore di Produzione e Ripresa della Domanda

Il rapporto indica una ripresa della produzione delle aziende di TPL con un’accelerazione mediana del 7,1% nel 2022, seguita da un ulteriore incremento del 4,4% nel 2023, spinta dalla crescita della domanda di mobilità. Nonostante il numero di passeggeri sia inferiore ai livelli pre-pandemia, il trend è in ripresa con un aumento dei passeggeri del 31% nel 2022 e del 15% nel 2023. Tuttavia, in termini reali (corretti per l’inflazione), il valore di produzione resta leggermente inferiore a quello del 2019, con una flessione del 2%.

Margini Operativi e Sfide Energetiche

L’analisi dei margini evidenzia la pressione dei costi energetici che ha ridotto il Margine Operativo Lordo (MOL) al 4,2% nel 2022, con un recupero al 6,1% nel 2023 grazie all’attenuazione delle tensioni sui costi. Il costo operativo per vettura-km è rimasto stabile a 3,7 euro nel 2023, mentre il costo per passeggero ha beneficiato della crescita della domanda, riducendosi da 3,6 euro a 2,9 euro.

Investimenti in Crescita e Sfide Tariffarie

Il 2023 ha visto un’accelerazione negli investimenti, che hanno raggiunto il 17,6% del fatturato mediano delle aziende di TPL. Tuttavia, la timida crescita delle tariffe rispetto all’inflazione – aumentate solo dell’11,1% dal 2016 rispetto a un +26% complessivo del settore trasporti – rappresenta una sfida per le imprese, ostacolando la capacità di compensare i costi crescenti e di sostenere il rinnovo del parco mezzi.

Dichiarazioni dai Vertici di ASSTRA e Intesa Sanpaolo

Andrea Gibelli, Presidente di ASSTRA, ha sottolineato gli sforzi delle aziende nel sostenere investimenti per modernizzare e attrarre domanda di mobilità, ribadendo la necessità di adeguare il Fondo nazionale trasporti all’inflazione. Laura Campanini di Intesa Sanpaolo ha evidenziato i risultati degli investimenti, che hanno portato a un ringiovanimento del parco mezzi con un’età media ridotta a 10 anni, ma ha avvertito che permangono criticità nella transizione energetica, specialmente in alcuni territori.

Interventi e Dibattito

All’evento, svoltosi presso Villa Romanazzi Carducci, sono intervenuti Andrea Gibelli e Matteo Colamussi, Presidente di ASSTRA Puglia, insieme a rappresentanti delle autorità locali, tra cui Domenico Scaramuzzi e Debora Ciliento. Dopo la presentazione dei dati da parte di Laura Campanini e l’intervento di Nicola Zaccheo, Presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, una tavola rotonda ha analizzato le sfide del TPL. Vi hanno partecipato Fulvio Bonavitacola (Conferenza delle Regioni), Michele Sperti (ANCI Puglia), e altri esponenti del settore.

ASSTRA ha ringraziato i partecipanti per i loro contributi e invita a seguire gli aggiornamenti e le iniziative future sul sito ufficiale.