Occasione unica: Workshop sul mondo interiore dei giovani

FOGGIA - Il prossimo 22 novembre alle ore 19:00, presso lo Studio Parliamone in via Calvanese 7, Foggia, e in diretta online via Zoom, si terrà un workshop imperdibile per esplorare i temi più attuali e complessi legati ai giovani e al loro mondo interiore. Questo evento, sostenuto dall'Associazione Esperti in campo con Marco Cavallo e da MediCenter, è rivolto a genitori, educatori, e a chiunque sia interessato a comprendere meglio le dinamiche che influenzano le nuove generazioni.

Relatori d’eccezione:

Prof. Franco Nanetti - Docente dell’Università di Urbino, uno dei massimi esperti nazionali nella comprensione delle dinamiche giovanili e familiari.

- Docente dell’Università di Urbino, uno dei massimi esperti nazionali nella comprensione delle dinamiche giovanili e familiari. Dott.ssa Aurelia Gagliano - Psicologa e counselor presso lo Studio Parliamone, specializzata in supporto emotivo e crescita personale.

Perché partecipare?

Il workshop offrirà un’occasione preziosa per riflettere su come la frammentazione dei valori sociali, l’indebolimento dei ruoli familiari e il crescente senso di vuoto interiore non siano solo problematiche moderne, ma sintomi di una disfunzionalità che porta gli adolescenti e i giovani ad adottare comportamenti trasgressivi e inadeguati.

In ogni epoca, la famiglia è stata il nucleo fondamentale del tessuto sociale, un veicolo di trasmissione di archetipi e valori che formano l'identità. Tuttavia, oggi si osservano fenomeni allarmanti come il bullismo, la violenza e una diffusa fragilità emotiva. Durante il workshop, verranno analizzati gli effetti di tali dinamiche sui giovani, esplorando come il mondo interiore di chi soffre possa essere influenzato da illusioni profonde, come l’idea “Non posso vivere senza te”, che spesso genera crisi identitarie e difficoltà a ritrovare il proprio equilibrio.

Un’opportunità per fare domande

Durante l’incontro, i partecipanti avranno l'opportunità di porre domande ai relatori e di confrontarsi sui temi trattati, approfondendo come riconoscere e affrontare le disfunzioni emotive per ritrovare la gioia delle relazioni autentiche e la capacità di scoprire l'amore sano.

Iscrizione e partecipazione

Iscrizione obbligatoria: Prenota subito il tuo posto per partecipare in presenza o via Zoom al link ufficiale qui.