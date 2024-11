Serie C Girone C: Altamura pareggia 1-1 con la Turris, il Taranto supera il Cerignola

FRANCESCO LOIACONO - Nella quattordicesima giornata del girone C di Serie C, l’Altamura ottiene un punto prezioso in trasferta pareggiando 1-1 contro la Turris al “Liguori”. Una partita intensa e ricca di occasioni, dove entrambe le squadre si sono sfidate fino all’ultimo minuto.

Cronaca della Partita: Turris - Altamura

Nel primo tempo, la Turris parte aggressiva: già al 2’ minuto Giannone tenta un tiro di destro, ma la palla esce fuori dallo specchio della porta. Al 5’ Rolando va vicino alla rete, ma la difesa dell’Altamura si salva. Ancora al 24’, Franco sfiora il gol che potrebbe sbloccare il match, e al 41’ è Leonetti a cercare la conclusione di testa, senza però riuscire a schiacciare il pallone in porta.

Nella ripresa, l’Altamura trova il vantaggio al 14’ grazie a un rigore trasformato da Leonetti, concesso per un fallo di Ndiaye su Grande. I pugliesi mantengono il controllo della partita e sfiorano il raddoppio al 34’ con Molinaro, che per un soffio non riesce a concretizzare l’azione. La Turris non si arrende e al 37’ trova il pareggio con Pugliese, che insacca di destro su assist di Giannone. Nel finale, al 93’, Molinari ha l’occasione per regalare la vittoria all’Altamura, ma il gol sfuma di poco.

Con questo pareggio, l’Altamura sale a 16 punti, posizionandosi tredicesima in classifica, mentre la Turris si ferma a 14 punti, raggiungendo la Casertana e il Latina al quattordicesimo posto.

Il Taranto batte il Cerignola 1-0 allo “Iacovone”

Nel match tra Taranto e Cerignola, la squadra di casa ottiene una vittoria importante vincendo 1-0, grazie a un gol nel finale di Fabbro. La partita inizia equilibrata, ma le occasioni da rete non mancano. Al 23’ del primo tempo, Speranza ha una buona occasione, che però non riesce a concretizzare. Al 36’, Battimelli sfiora il vantaggio per il Taranto, e al 39’ Ruggiero, di testa, va vicino al gol.

Nel secondo tempo, al 7’, Russo manca una grande occasione da posizione favorevole. Il Cerignola spreca un’occasione d’oro al 16’, quando Salvemini si vede parare un rigore da Del Favero, concesso per un fallo di mano di De Santis. Il Taranto sfrutta al meglio la sua chance al 43’: Fabbro segna con un rasoterra di sinistro su cross di Zigoni, regalando ai suoi la seconda vittoria consecutiva.

Grazie a questa vittoria, il Taranto, pur restando penultimo, sale a 9 punti, continuando la rincorsa per risalire in classifica. Il Cerignola, nonostante la sconfitta, mantiene la seconda posizione con 25 punti.

Entrambe le partite dimostrano la combattività delle squadre in questa fase di campionato, dove ogni punto è fondamentale per inseguire gli obiettivi stagionali.