Olly annuncia i live nei palazzetti

Ph Andrea Bianchera

MILANO - Con 24 date live già sold out, ha debutta al Vox di Nonantola il tour nei club di Olly. È questa la fotografia del momento del cantautore genovese che oggi annuncia una nuova “prima volta” live: ad ottobre TUTTA VITA Tour 2025 lo porterà, infatti, ad esibirsi nei palazzetti italiani. 4 appuntamenti speciali a partire dalla sua Genova (Stadium Genova - 4 ottobre), per poi toccare Milano (Unipol Forum - 10 ottobre), Roma ( Palazzo dello sport - 15 ottobre ) e, infine, Napoli (Palapartenope - 17 ottobre). Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti, i biglietti per i live sono disponibili in prevendita da ora qui https://www.magellanoconcerti.it/tour/152/olly-tutta-vita-tour-2025.

Dopo Nonantola (MO), LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2024 vedrà il cantautore esibirsi nei principali club italiani già sold out con tappe a Milano (Fabrique – 2 e 3 dicembre), Firenze (Teatro Cartiere Carrara - 5 dicembre), Venaria Reale - TO (Teatro Concordia - 9 e 12 dicembre), successivamente sarà a Padova (Hall – 13 e 17 dicembre), Bologna (Estragon - 14 e 16 dicembre), Pozzuoli - NA (Duel Club - 19 dicembre) per poi concludere questo tour con tre date a Roma (Hacienda – 20, 21 e 22 dicembre).

Olly porterà live il suo ultimo album Tutta Vita, prodotto da JVLI (Epic Records/Sony Music Italy) uscito lo scorso ottobre, che ha debuttato al #1 della classifica album FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia. L’album contiene 4 brani attualmente in Top20 della classifica singoli FIMI/Gfk: Scarabocchi, Devastante, Quei ricordi là e Per due come noi, singolo che ha dominato la classifica singoli per sette settimane consecutive, dopo aver raggiunto anche il #1 della classifica Earone.

A poche settimane dall’annuncio del “LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR CLUB 2025”, il nuovo tour che vedrà Olly esibirsi live in primavera, è ufficialmente sold out anche la seconda data di Firenze, prevista il 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara. Il tutto esaurito di Firenze si aggiunge agli appuntamenti già sold out di Venaria Reale - TO (Teatro Concordia - 4 e 5 maggio), Bologna (Estragon - 7 e 8 maggio - sold out ), Roma (Atlantico - 13 e 14 maggio - sold out), Firenze (Teatro Cartiere Carrara - 19), oltre alla prima data di Molfetta - BA (Eremo club - 16 maggio), in cui tornerà il 17 maggio, e a quella di Padova (Gran Teatro Geox - 22 maggio), città in cui concluderà il tour con una seconda data il 23 maggio.