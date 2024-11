Ordona, scoperto laboratorio di eroina nelle campagne: sequestrati 14 chili di droga e 100mila euro in contanti

FOGGIA - La Guardia di Finanza di Foggia ha smantellato un laboratorio clandestino per la produzione di eroina nelle campagne di Ordona, dove sono stati trovati 14 chili della sostanza e circa 100mila euro in contanti. Due persone sono state arrestate nel corso dell'operazione.I militari hanno individuato una casa di campagna utilizzata come base per l’elaborazione della droga, completa di attrezzature per il taglio, la cottura e il confezionamento della sostanza. Le banconote, confezionate sottovuoto e nascoste in vari contenitori, erano state occultate per evitare il ritrovamento in caso di controlli. L’allestimento del laboratorio comprendeva un miscelatore e altri strumenti per lavorare l’eroina, un fornetto per la cottura della droga e una pressa per la creazione di panetti pronti per la distribuzione.L’operazione rappresenta un duro colpo alla produzione di sostanze stupefacenti nella provincia e rientra nell’ampio impegno delle forze dell’ordine per contrastare il traffico di droga nel territorio.