Richard Gere lascia gli Stati Uniti: pronto a trasferirsi in Spagna con la moglie Alejandra Silva

NEW YORK - A 75 anni, Richard Gere, celebre protagonista di Pretty Woman, ha deciso di iniziare una nuova fase della sua vita in Spagna. L’attore ha recentemente venduto la sua proprietà a New Canaan, nel Connecticut, per 10,75 milioni di dollari, dichiarando il desiderio di trasferirsi nella terra d'origine della moglie, Alejandra Silva. In un'intervista ad Vanity Fair Spagna, Gere ha spiegato che, dopo sei anni trascorsi insieme negli Stati Uniti, ora vuole immergersi nella cultura e nelle tradizioni del paese di Alejandra, con la quale è sposato dal 2018: "È stata molto generosa nel concedermi sei anni di vita nel mio mondo, quindi penso sia giusto che io le dia almeno altri sei anni di vita nel suo."

La dimora nel Connecticut

Gere aveva acquistato la casa nel Connecticut nel 2022 per 10,8 milioni di dollari, una residenza storica con sei camere da letto, che in precedenza apparteneva ai musicisti Paul Simon e Edie Brickell. Situata su 32 acri di terreno boschivo, la proprietà comprende 11 bagni, un cottage per gli ospiti con tre camere da letto, una piscina e curati giardini. Questo è il secondo immobile significativo che Gere vende negli ultimi anni: nel 2022 aveva venduto anche la sua iconica proprietà a North Haven, New York, dopo averla posseduta per più di tre decenni.

Una coppia riservata e impegnata

Gere e Silva hanno sempre mantenuto un basso profilo pubblico, anche durante il loro matrimonio celebrato in forma privata nel 2018 a Washington. L'attore, che è stato sposato due volte in precedenza con Cindy Crawford e Carey Lowell, ha trovato in Alejandra, anche lei al secondo matrimonio, una compagna che condivide il suo impegno nel sociale e nella difesa dei diritti umani. Nonostante la loro riservatezza, la coppia è apparsa pubblicamente in alcune occasioni speciali, continuando a sostenere insieme cause umanitarie.

Con questo nuovo trasferimento in Spagna, Richard Gere si prepara a dare avvio a un capitolo più tranquillo della sua vita, accanto alla moglie e ai figli, lontano dai riflettori di Hollywood e in armonia con il suo stile di vita sempre più riservato e intimo.