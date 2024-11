Orsara di Puglia, gli studenti piantano i “frutti dimenticati” nei parchetti della biodiversità

Pianteranno venti alberi nei due parchetti della biodiversità presenti ad Orsara di Puglia, con l’obiettivo di prendersi cura dell’ambiente e della natura. Protagonisti dell’iniziativa saranno gli alunni e le alunne dell’istituto comprensivo “Virgilio-Salandra” con sede ad Orsara di Puglia che, accompagnati dagli operatori della cooperativa sociale Ortovolante, martedì 26 novembre 2024, a partire dalle ore 9.00, vivranno così la “Festa dell’Albero”, organizzata insieme all’Amministrazione comunale in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, che si celebra il 21 novembre ed istituita dal Ministero dell’Ambiente, quale occasione per sensibilizzare gli studenti di ogni età sull’importanza della natura e della sostenibilità. L’iniziativa fa parte del percorso di animazione ambientale portato avanti da Ortovolante attraverso il progetto “Re.Ge.Fru.P. 2.1” della Regione Puglia che punta al recupero e alla salvaguardia dei paesaggi naturali pugliesi di cui questi alberi del parchetto della biodiversità del Comune di Orsara di Puglia sono parte fondamentale e integrante.

“Frutti dimenticati” che tornano a raccontare un territorio, a sostenere la tutela della biodiversità, a favorire progetti di inclusione sociale e lavorativa. Come le attività di agricoltura sociale di Ortovolante, che cura la manutenzione dei parchetti della biodiversità in cui in questi mesi sono stati coinvolti alunni ed alunne delle scuole dei Monti Dauni in un cammino di cultura ambientale. Prugne, susine, azzeruoli rossi e gialli, fichi, mele, pere, mele limoncelle, cucuzzare, rosse, settembrine. Frutti della terra che parlano di biologico, inclusione, tutela dell'ambiente, antiche varietà di piante da frutto conservate nei parchetti e che caratterizzano il paesaggio agrario del territorio. In occasione della “Festa dell’Albero”, studenti, insegnanti e operatori di Ortovolante si daranno da fare per mettere a dimora diverse varietà di alberi, tra cui: mele limoncelle, mela Montaguto, mela polpa rossa, giuggiolo pera, corbezzolo ed altre.









Un’occasione per sensibilizzare attraverso l’attività pratica ed il contatto diretto con la terra i più piccoli sull’importanza della salvaguardia della biodiversità e della bontà dei cosiddetti “frutti dimenticati”. La giornata prenderà il via, quindi, alle ore 9.00 davanti all’istituto “Virgilio-Salandra”. Saranno presenti: Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia; Laura De Palma, docente in Arboricoltura generale e coltivazioni arboree del Dafne dell'Università di Foggia; Francesco De Pasquale, vice-presidente di Ortovolante. Al termine della piantumazione, alle classi partecipanti sarà offerta una colazione a cura di Ortovolante a base di pane e marmellata.