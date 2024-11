Bari: il Plastic Free in Tour fa tappa al quartiere Carrassi

BARI - Dopo Madonnella, è la volta di Carrassi. Si svolgerà domani, sabato 23 novembre, a partire dalle ore 10, il secondo appuntamento di “Plastic Free Bari in Tour”, l’iniziativa di pulizia ambientale e sensibilizzazione nei quartieri della città promossa dall’associazione ambientalista impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. Armati di guanti e sacchi, con il coordinamento dei referenti locali della Onlus Silvana Mitolo, Gabriele Carofiglio, Davide Santacroce e Antonella Marchitto, i volontari si incontreranno presso il Giardino Francesca Laura Morvillo, antistante il Parco 2 giugno, con ingresso in via della Resistenza. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari e dall’Assessorato al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente e dalla Commissione Politiche Giovanili ed Educative, Culture, Turismo e Sport, è stata preceduta da due giornate di sensibilizzazione nelle scuole d’infanzia del quartiere. Nei plessi Vittorio Veneto e Il Glicine Bianco, sono stati coinvolti 120 bambini tra i 3 e i 5 anni, con lezioni ambientali attraverso attività ludiche ed educative.

“Tutti sono i benvenuti – dichiarano i referenti Plastic Free di Bari – L’auspicio è che grandi e piccini siano assieme i protagonisti di queste giornate dedicate alla nostra città, compiendo un gesto d’amore come quello di prendersene cura, ripulendola dalla plastica e dai rifiuti che invadono i nostri spazi quotidiani. L’obiettivo principale rimane quello di trasmettere il rispetto per l’ambiente e la natura a tutte le generazioni. Invitiamo ad iscriversi gratuitamente sul nostro sito www.plasticfreeonlus.it, tramite la pagina Eventi”.

L’appuntamento di sabato 23 novembre sarà eccezionalmente preceduto da una biciclettata: organizzata con l’associazione Terreno, la pedalata di gruppo prenderà avvio alle ore 8:45 dal Parco Rossani.

''Oltre a Terreno, ringraziamo le altre associazioni per il loro fondamentale contributo come Ikemana – Surf Skate and More, WEEC ed Erasmus Student Network che porterà al clean up gli studenti stranieri di Bari – concludono i referenti Plastic Free di Bari– Un ringraziamento speciale va, poi, alle attività commerciali del quartiere Carrassi che hanno voluto contribuire con una donazione all’acquisto del materiale utile alla raccolta, ovvero Punto Materia, Mademan e Pg Parrucchieri. Infine, rinnoviamo la nostra gratitudine per l’impegno di AMIU Bari, la società cittadina di gestione raccolta rifiuti, che con i suoi operatori provvede allo smaltimento delle nostre raccolte”.

Per unirsi alla squadra di volontari pronti a ripulire il quartiere Carrassi non ci sono limiti di età. Si consiglia di portare guanti e/o pinze raccoglirifiuti, per chi non li avesse saranno forniti dagli organizzatori. Ulteriori info: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/9339/23-nov-bari