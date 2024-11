Ostuni celebra l’olio d’oliva con il Medoilfest 2024

OSTUNI (BR) - La Città Bianca si prepara a rendere omaggio alla ricchezza dell’olio d’oliva con il Medoilfest, un evento organizzato dall’Associazione Slow Food Piana degli Ulivi APS. Grazie alla collaborazione di associazioni, artigiani, artisti, produttori e trasformatori locali, il centro storico si animerà il 23 e 24 novembre 2024. Patrocinato dal Comune di Ostuni, il Medoilfest accompagnerà i visitatori in un viaggio nel mondo dell’ulivo, dalla pianta fino alla tavola, valorizzando la tradizione olivicola del territorio. - La Città Bianca si prepara a rendere omaggio alla ricchezza dell’olio d’oliva con il Medoilfest, un evento organizzato dall’Associazione Slow Food Piana degli Ulivi APS. Grazie alla collaborazione di associazioni, artigiani, artisti, produttori e trasformatori locali, il centro storico si animerà il 23 e 24 novembre 2024. Patrocinato dal Comune di Ostuni, il Medoilfest accompagnerà i visitatori in un viaggio nel mondo dell’ulivo, dalla pianta fino alla tavola, valorizzando la tradizione olivicola del territorio.





Venerdì 22 novembre: Tavola Rotonda e Convegno





Il weekend prenderà il via venerdì mattina con una Tavola Rotonda presso l’Istituto Tecnico Agrario "Pantanelli" di Ostuni. Autorità ed esperti del settore discuteranno tematiche legate alla produzione e valorizzazione dell’olio extravergine di oliva (EVO). Nel pomeriggio, il Palazzo di Città ospiterà nel Salone dei Sindaci un convegno dedicato all’olio EVO, dove produttori e tecnici condivideranno conoscenze ed esperienze.





Sabato 23 e Domenica 24 novembre: Mercatini, Cooking Show e Arte





Il cuore del Medoilfest si animerà sabato e domenica in Piazza della Libertà, con un mercato dedicato ai produttori di olio EVO e vino. Il Cooking Show, curato dallo chef Alfonso D’Amico con la collaborazione di Antonio Capriglia, trasformerà l’olio e i prodotti locali in raffinate creazioni gastronomiche.





Nel Chiostro di San Francesco, si potrà visitare una mostra di artigianato con oggetti in legno d’ulivo e opere d’arte, tra cui le fotografie del Maestro Salvatore Valente. Particolare interesse susciterà l’esposizione intitolata "I Fiscoli: antiche trame e intrecci di funi", curata da Nicoletta Narracci. Inoltre, Franco Farina e Tonino Zurlo, insieme agli artigiani della Rete Cultura del Legno d’Ulivo del Salento, arricchiranno la mostra con le loro creazioni uniche.





Musica e Degustazioni





Sabato sera, a partire dalle ore 19:00, Piazza della Libertà si trasformerà in un palcoscenico musicale con l’esibizione dell’Olivoil Jazz Band, seguita dal concerto dei Terraros. La serata proseguirà in un’atmosfera festosa fino a mezzanotte.

Durante tutto il weekend, sono previste escursioni e degustazioni nei frantoi locali, oltre a ciclopasseggiate tra gli uliveti della Piana degli Ulivi, organizzate dal Bici Club Ostuni.

Il Medoilfest si presenta come un’occasione unica per celebrare la cultura e la gastronomia legata all’olio EVO. L’evento mette in risalto il lavoro e la passione dei produttori e degli artigiani locali, regalando ai visitatori un’immersione completa nella tradizione e nei sapori autentici di Ostuni.