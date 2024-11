Ostuni, al via la stagione teatrale e musicale con un omaggio a Enzo Jannacci

OSTUNI (BR) - Domenica 24 novembre, alle ore 19:00, Palazzo Roma di Ostuni ospiterà il primo appuntamento della nuova stagione musicale promossa dal Comune di Ostuni con il supporto di Puglia Culture. L'evento inaugurale sarà "Ecco tutto qui: le canzoni e la vita di Enzo Jannacci", un omaggio al genio creativo di uno dei più grandi protagonisti della musica e dello spettacolo italiano, a dieci anni dalla sua scomparsa. - Domenica 24 novembre, alle ore 19:00, Palazzo Roma di Ostuni ospiterà il primo appuntamento della nuova stagione musicale promossa dal Comune di Ostuni con il supporto di Puglia Culture. L'evento inaugurale sarà "Ecco tutto qui: le canzoni e la vita di Enzo Jannacci", un omaggio al genio creativo di uno dei più grandi protagonisti della musica e dello spettacolo italiano, a dieci anni dalla sua scomparsa.





Protagonisti della serata saranno il giornalista Enzo Gentile, che ha seguito da vicino la carriera di Jannacci, e il figlio, il musicista e compositore Paolo Jannacci, che condivideranno storie, aneddoti e brani indimenticabili. Accompagnati da due microfoni e un pianoforte, guideranno il pubblico attraverso l’eredità musicale e umana di Jannacci, rievocando le emozioni di un repertorio che ha segnato intere generazioni.





L’evento sarà un’occasione per riscoprire lo straordinario artista che, oltre ad essere un musicista di talento, era un attore brillante, un medico impegnato e un narratore unico.





La serata fa parte della rassegna "C’era una nota - storie di musicisti", diretta da Luca De Gennaro, che accompagnerà il pubblico ostunese in un percorso tra parole e musica dedicato ai grandi artisti del panorama nazionale e internazionale.





Il prossimo evento è in programma per venerdì 21 dicembre ore 21.00, con uno spettacolo dedicato ai Pink Floyd, curato da Luca De Gennaro insieme agli Ohm, una band di riferimento per la reinterpretazione del celebre gruppo britannico.





Un inizio di stagione all’insegna della cultura musicale, per celebrare l’arte e la memoria attraverso incontri di grande spessore. L’ingresso è aperto al pubblico, un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica e della cultura.