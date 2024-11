Ostuni, Festa Nazionale dell'Albero presso la sede del GAL Alto Salento 2020

OSTUNI (BR) - Il GAL Alto Salento 2020 e il Comune di Ostuni, insieme all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII - Bosco, al Comando dei Carabinieri forestali di Ostuni e all’Agenzia Regionale Irrigua e Forestale ARIF, in occasione della Festa Nazionale dell’Albero del 21 novembre 2024, organizzano una giornata ad alto valore socioeducativo per i giovani cittadini ostunesi finalizzata a realizzare una nuova area boschiva in un’area abbandonata adiacente all’ex Macello comunale e attuale sede del GAL e dell’ARIF. - Il GAL Alto Salento 2020 e il Comune di Ostuni, insieme all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII - Bosco, al Comando dei Carabinieri forestali di Ostuni e all’Agenzia Regionale Irrigua e Forestale ARIF, in occasione della Festa Nazionale dell’Albero del 21 novembre 2024, organizzano una giornata ad alto valore socioeducativo per i giovani cittadini ostunesi finalizzata a realizzare una nuova area boschiva in un’area abbandonata adiacente all’ex Macello comunale e attuale sede del GAL e dell’ARIF.





Anche Ostuni celebra, così, la giornata dedicata alla salvaguardia e valorizzazione dei boschi, fondamentali per la salute del pianeta e per il benessere delle comunità. Promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, questa giornata sottolinea l'importanza della tutela ambientale e la lotta cambiamenti climatici, attraverso iniziative di sensibilizzazione e piantumazione di boschi in tutta Italia.





Nella mattinata alla presenza di 100 allievi dell’istituto scolastico ostunese, accompagnati dalla Preside Prof. Guendalina Cisternino, saranno messe a dimora circa 60 giovani piante di quercia e di macchia mediterranea prevenienti dai vivai forestali dell’ARIF.





A presenziare l’iniziativa, oltre al Presidente del GAL Bonaventura Cucci, il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente, Giuseppe Tanzarella e il Comandante dei Carabinieri Forestali di Ostuni.





"Una esperienza concreta che coinvolge giovanissimi ostunesi impegnati nel recupero di una piccola area alle porte della città - dichiara il presidente Bonaventura Cucci - Una giornata celebrativa frutto di collaborazione, a quattro mani, con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ostuni e di altri operatori istituzionali impegnati nella tutela delle risorse naturali e del paesaggio, vero valore aggiunto del territorio dell’Alto Salento 2020".