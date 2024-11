Cerimonie solenni dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme a Bari

Due giorni di celebrazioni per la Veglia di Preghiera e l'Investitura di nuovi cavalieri e dame, guidate dal Luogotenente S.E. Cav. Gr. Cr. Prof. Notaio Ferdinando Parente





BARI - Il 22 e 23 novembre 2024, a Bari, si svolgeranno due cerimonie solenni organizzate dalla Luogotenenza per l’Italia Meridionale Adriatica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, sotto la guida del Luogotenente S.E. Cav. Gr. Cr. Prof. Notaio Ferdinando Parente.





La prima cerimonia, la "Veglia di Preghiera", precedentemente nota come "Veglia delle Armi", si svolgerà venerdì 22 novembre alle ore 17.00 presso la Basilica di San Nicola.





Presiederà:





Sua Eccellenza Reverendissima Grand’Ufficiale Monsignore Giuseppe Satriano

Arcivescovo Metropolita di Bari – Bitonto

Gran Priore della Luogotenenza per l’Italia Meridionale Adriatica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Presenzieranno:





Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Fernando Filoni

Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Sua Eccellenza Cavaliere di Collare Ambasciatore Conte Leonardo Visconti di Modrone

Governatore Generale dell’Ordine.





Sua Eccellenza Cavaliere di Gran Croce Ferdinando Parente

Luogotenente per l’Italia Meridionale Adriatica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Il giorno successivo, sabato 23 novembre, alle ore 10.30, si terrà la solenne "Investitura" di nuovi cavalieri e dame nella storica Cattedrale di San Sabino.





Presiederà:





Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Fernando Filoni

Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Concelebrerà:





Sua Eccellenza Reverendissima Grand’Ufficiale Monsignore Giuseppe Satriano

Arcivescovo Metropolita di Bari – Bitonto

Gran Priore della Luogotenenza per l’Italia Meridionale Adriatica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Presenzieranno:





Sua Eccellenza Cavaliere di Collare Ambasciatore Conte Leonardo Visconti di Modrone

Governatore Generale dell’Ordine.





Sua Eccellenza Cavaliere di Gran Croce Ferdinando Parente

Luogotenente per l’Italia Meridionale Adriatica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Altri Dignitari dell’Ordine presenti ai due eventi





Sua Eccellenza Cavaliere di Gran Croce Jean-Pierre Marie de Glutz-Ruchti

Vice Governatore Generale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Sua Eccellenza Cavaliere di Gran Croce Enric Mas

Vice Governatore Generale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Cavaliere di Gran Croce Ambasciatore Alfredo Bastianelli

Cancelliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Sua Eccellenza Cavaliere di Collare Pier Luigi Parola

Governatore Generale d’Onore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Sua Eccellenza Cavaliere di Collare Giorgio Moroni Stampa

Vice Governatore Generale d’Onore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Sua Eccellenza Cavaliere di Gran Croce Giovanni Battista Rossi

Luogotenente per l’Italia Meridionale Tirrenica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Sua Eccellenza Cavaliere di Gran Croce Maurizio Russo

Luogotenente per l’Italia Sicilia dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Sua Eccellenza Cavaliere di Gran Croce Marco Cantori

Luogotenente per l’Italia Sardegna dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Sua Eccellenza Grand’Ufficiale Giuseppe Michele Marrani

Luogotenente per l’Italia Centrale Appenninica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Sua Eccellenza Cavaliere di Gran Croce Roberto Buontempo

Luogotenente per Malta dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Sua Eccellenza Commendatore Angelo Domenico dell’Oro

Luogotenente per l’Italia Settentrionale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Sua Eccellenza Dama di Commenda con Placca Anna Maria Munzi Iacoboni

Luogotenente per l’Italia Centrale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Cavaliere di Gran Croce Matteo Rossi

Preside Sezione Svizzera Italiana, in rappresentanza di Sua Eccellenza Dama di Gran Croce Donata Maria Krethlow-Benziger - Luogotenente per Svizzera e Liechtenstein dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.





Saranno presenti, anche, altre Autorità Civili, Militari e Religiose.





I nuovi cavalieri e dame, dovranno essere degni della loro missione e mettere al centro della loro vita, il profondo valore dell’appartenenza all’Ordine. Punto cardine del loro impegno sarà l’amore per la Terra Santa, non solo come luogo simbolico di fede, ma, anche, come realtà che richiede sostegno in un momento storico di grande difficoltà, con attenzione particolare ai poveri e alla pace. I nuovi membri saranno, inoltre, chiamati a operare con dedizione nelle chiese locali a cui appartengono, rispondendo alle necessità del territorio.





L'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme affonda le sue radici nella storia. Oggi l’Ordine è presente in tutto il mondo e ha il compito di promuovere lo zelo verso la Terra di Gesù e di sostenere la Chiesa cattolica e la presenza cristiana in Terra Santa. I membri dell’Ordine assumono per tutta la vita un triplice impegno: testimoniare la fede cattolica, praticare le virtù evangeliche e sostenere moralmente ed economicamente le comunità cristiane in Terra Santa, oltre a promuovere pellegrinaggi come segno di solidarietà e sostegno.