'Palestre della Salute': entro fine anno il bando per il riconoscimento delle strutture in Puglia

BARI - Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ha annunciato una notizia importante per il sistema sanitario pugliese: entro la fine dell’anno sarà pubblicato il bando per il riconoscimento delle "Palestre della Salute" nella regione. La comunicazione è arrivata dal dott. Benedetto Pacifico del Dipartimento della Salute durante una seduta della Commissione Sanità.Le Palestre della Salute sono strutture idonee a offrire esercizio fisico strutturato e adattato per i pugliesi con patologie croniche, in linea con quanto previsto dalla legge regionale n. 14 del 18 maggio 2017, che regola l’Attività Fisica Adattata (AFA). Queste strutture dovranno possedere requisiti specifici per essere riconosciute ufficialmente e diventare punti di riferimento per i pazienti con necessità di attività fisica come parte della gestione di condizioni croniche.Perrini ha espresso soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo, sottolineando come le Palestre della Salute possano rappresentare anche un'opportunità di lavoro per laureati in Scienze Motorie, fisioterapisti e professionisti del settore, offrendo loro un’opportunità di carriera qualificante e in crescita.Il progetto prevede anche una prospettiva ambiziosa, come spiegato dal dirigente Pacifico: il Dipartimento della Salute punta a creare una rete di palestre accreditate dove i medici possano prescrivere esercizio fisico per pazienti cronici, coprendo i costi tramite il sistema sanitario regionale, come accade con le terapie riabilitative. Perrini ha dichiarato il suo pieno sostegno a questo progetto, impegnandosi a seguirne l'evoluzione e a promuoverne la realizzazione.