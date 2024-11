Palo del Colle, incendio in un deposito di rifiuti: Vigili del Fuoco in azione da stanotte, la situazione resta critica

PALO DEL COLLE - Dalle prime ore di questa notte, intorno alle 2.30, i Vigili del Fuoco sono impegnati a domare un vasto incendio divampato in un deposito che ospita plastica e cartone, con dubbi sulla provenienza di parte dei materiali stoccati. Non è la prima volta che il sito è coinvolto in un evento simile, e la situazione attuale si presenta particolarmente critica. Per motivi di sicurezza, sono stati sgomberati due capannoni adiacenti, mentre, poco fa, il muro di cinta di un’azienda di surgelati vicina è crollato a causa delle fiamme che hanno interessato anche questa struttura.Data la gravità dell’incendio, sul posto sono stati inviati diversi escavatori, utilizzati per spostare il materiale infiammabile e impedire che il fuoco si estenda ulteriormente. Le operazioni sono complesse e procedono senza sosta nel tentativo di contenere l’incendio e prevenire ulteriori danni alle strutture limitrofe. La situazione è monitorata attentamente dalle autorità locali e dai Vigili del Fuoco, che continuano il loro lavoro per limitare i rischi e riportare la zona in sicurezza.