Lecce Fashion Weekend: pemio all'imprenditore Luciano Barbetta

LECCE - L’imprenditore neretino Luciano Barbetta premio speciale della ventiduesima edizione di Lecce Fashion Weekend. Il riconoscimento, una Sirena bicaudata realizzata per l’occasione dal designer di gioielli Gianni De Benedittis, guru creativo del brand “futuroRemoto”, è stato consegnato sabato sera presso il Chiostro del Complesso degli Agostiniani, durante la sfilata di LFW che, tradizionalmente organizzata dall’agenzia “Alta Voce”, ha visto in passerella le creazioni di alcuni tra i migliori stilisti di Puglia: “Silente” per Francesca Iaconisi (Lecce), “Aendör Studio” per Antonella Mirco (Bari), “Nanaleo Clotherapy” per Ivana Pantaleo (Capurso), “lJO’ design” per Annalisa Surace (Lecce), Antonio Franco (Lecce), “Cardignan“ per Annarosa Cardignan (Lecce), Maria Teresa Pellegrino (Lecce).Barbetta ha ricevuto dalle mani di De Benedittis una scultura realizzata in argento con la tecnica della microfusione, rappresentante una sirena bicaudata - simbolo femminile di abbondanza - “a significare l’importanza della figura di questo imprenditore per l’economia salentina e la sua capacità di creare prosperità condivisa”, ha spiega il designer salentino. Motivazione del riconoscimento, infatti, “A Luciano Barbetta Premio Lecce Fashion Weekend 2024 per aver costruito una straordinaria realtà imprenditoriale imperniata sulla salvaguardia e sulla valorizzazione della tradizione artigianale del Salento, innovandola e mettendola a sistema, ma soprattutto per aver creato una rete di relazioni umane solide e autentiche che fanno sempre la differenza, anche quando si parla di business”.La serata, condotta dalla fashion reporter Valeria Oppenheimer – con direzione artistica di Vincenzo Longo, regia di Rossano Giuppa, contributo di Mimmo Cionfoli al backstage e Giuseppe Leanza al make-up - ha aperto la seconda edizione del progetto “Apulian Runway Experience”, Settimana della Moda di Puglia che ha previsto appuntamenti fashion a catena a Martina Franca, Mesagne, Bari e Trani, alla presenza di una delegazione di buyer internazionali. In passerella oltre 50 brand di moda di abiti, accessori e gioielli che producono le proprie creazioni artigianali in Puglia.Apulian Runway Experience è il risultato della collaborazione tra CNA Puglia e La Ditta Aps, 4Season Events, Altavoce e Spazio Art d’Or. L’evento ha il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia, dell’ITS Academy per la moda Mi.Ti., dell'Associazione per il Disegno Industriale (ADI), del Comune di Martina Franca e delle Camera di commercio di Bari e di Brindisi-Taranto e della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia. La sfilata di Lecce si è avvalsa anche del patrocinio di Comune e Provincia di Lecce; partner Colazzo.it, Small Events, futuroRemoto gioielli.