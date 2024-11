A 'Casa van Westerhout' il recital del soprano Maria Francesca Rossi

MOLA DI BARI - La terza edizione di «Casa van Westerhout», il festival dell’Agìmus dedicato al grande compositore di origini olandesi nato nel 1857 a Mola di Bari, prosegue giovedì 14 novembre (ore 20) con un recital nel Teatro Comunale del soprano modenese Maria Francesca Rossi, lo scorso anno vincitrice del Concorso internazionale di canto lirico intitolato anche questo al grande compositore pugliese, wagneriano convinto, seguace di Brahms, stimato da Puccini e amico di Gabriele D’Annunzio. Il programma della serata, realizzata da Agìmus e Comune di Mola di Bari in collaborazione con Epos Teatro, include musiche di Verdi, Gounod, Puccini e, naturalmente, di van Westerhout, scomparso quarantenne a Napoli dopo aver lasciato ai posteri tanta musica strumentale e diverse opere liriche, tra cui «Doña Flor», omaggio alla città natale e titolo rappresentato nei giorni scorsi all’interno di questa terza edizione del festival.Il recital di Maria Francesca Rossi, con Ettore Papadia in veste di maestro accompagnatore, prelude alla terza edizione del Concorso di canto lirico van Westerhout, che nel Teatro Comunale prevede le fasi eliminatorie venerdì 15 novembre (a porte chiuse) e sabato 16 novembre (con prova aperta al pubblico), mentre la finale (anche questa aperta al pubblico) è in calendario domenica 17 novembre (ore 19).Prestigiosa la giuria, presieduta dal mezzosoprano Luciana D’Intino, responsabile dei corsi di canto dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, e composta da Angelo Gabrielli (agente lirico), Paoletta Marrocu (soprano), Vicenzo De Vivo (direttore artistico del Teatro delle Muse di Ancora), Piero Rotolo (pianista e direttore artistico dell’Agìmus), Margherita Rotondi (mezzosoprano e direttrice artistica de L’Atelier delle Arti-Palazzo Pesce di Mola di Bari) e Maurizio Pellegrini (regista e direttore artistico di Ad Libitum Festival di Polignano a Mare).Biglietti 2 euro. Info 368.568412 e 393.9935266.