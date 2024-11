PD Foggia: “Rinvio dell’accapo Housing per senso di responsabilità''

FOGGIA – Il rinvio della discussione sul Programma di edilizia pubblica per superare l’emergenza abitativa, il cosiddetto Housing sociale, è una prova di responsabilità che ci deve spingere a fare due passi avanti nel processo di approvazione del Piano Urbanistico Generale, che resta una priorità assoluta. Il Partito Democratico di Foggia ha accolto la proposta di rinvio avanzata dagli altri partiti della maggioranza, nell’auspicio che sia considerata con spirito positivo la prospettiva di revocare l’interesse pubblico a sostegno del programma di Housing Sociale da noi indicata con nettezza.

È tutta l’Europa che si è determinata a stabilire ambiziosi obiettivi nazionali, regionali e locali per ridurre il consumo netto di suolo entro il 2030, lo spazio temporale in cui siamo chiamati a definire la nostra pianificazione urbanistica generale. Noi vogliamo essere una città europea, nella quale possano vivere bene i bambini di oggi e i foggiani del futuro. Le case potranno realizzarsi riutilizzando terreni già consumati, demolendo edifici o riqualificandoli in un centro urbano quanto mai bisognoso di nuova qualità, servizi e spazi verdi.