Perrini e Scatigna: 'Potenziare subito l’Utin del Santissima Annunziata'

"Potenziare nel più breve tempo possibile l’Utin del Santissima Annunziata. Regione e Asl di Taranto diano risposte concrete rispetto a un problema che si trascina da tempo e di fronte al quale non si può restare inermi". Lo affermano il capogruppo e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini e Tommaso Scatigna. "Potenziare nel più breve tempo possibile l’Utin del Santissima Annunziata. Regione e Asl di Taranto diano risposte concrete rispetto a un problema che si trascina da tempo e di fronte al quale non si può restare inermi". Lo affermano il capogruppo e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini e Tommaso Scatigna.





"Sono stato il primo a sollevare questa questione e a monitorare la sua evoluzione – spiega Perrini – e il fatto che in queste ore l’Asl di Taranto stia lavorando a tavoli tecnici per affrontare la questione è indubbiamente un fatto positivo. L’auspicio è quello che gli esiti portino innanzitutto a un rapido incremento del numero dei medici che è essenziale per potenziare l’Utin. Sto inoltre sollecitando l’assessore Piemontese ad aumentare le risorse destinate alla sanità tarantina che, in questo come in altri casi, è punto di riferimento non solo per la provincia ionica ma anche per quelle limitrofe" conclude Perrini.





"Si tratta di un presidio fondamentale anche per parte della provincia di Bari, considerato che, ad esempio, anche per centri come Locorotondo l’Utin del Santissima Annunziata è logisticamente essenziale – aggiunge Tommaso Scatigna - In queste ore ho raccolto le istanze provenienti dal territorio, anche istituzionali come quella del capogruppo FdI di Martina Franca, Grazia Lillo, che sollecitano a unire le forze per salvaguardare questo prezioso reparto. Monitoreremo costantemente la situazione assieme al capogruppo Perrini e terremo alta l’attenzione su un tema rispetto al quale siamo sensibili, così come auspichiamo lo siano coloro i quali possono e devono intervenire per dare risposte immediate" conclude Scatigna.