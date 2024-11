Piazza Moro cambia volto: parte il restyling, la città si rinnova

BARI - Un nuovo capitolo si apre per piazza Moro: a partire da gennaio 2025, il cuore pulsante della città subirà un profondo restyling che la trasformerà in una piazza completamente pedonalizzata e ricca di verde.Il progetto, inserito nel più ampio piano del Nodo Verde, prevede la riqualificazione di un'area di circa 20.000 metri quadri, che coprirà il fascio di binari tra corso Cavour e via Giulio Petroni. Passerelle sopraelevate, percorsi pedonali e ciclabili, zone dedicate allo sport e ai bambini: la nuova piazza Moro sarà un vero e proprio polmone verde nel cuore della città.L'intero progetto del Nodo Verde, del valore di 143 milioni di euro, prevede la realizzazione di un'area verde attrezzata e accessibile a tutti, con una nuova piazza della stazione. Inizialmente finanziato interamente con i fondi del PNRR, il progetto è stato poi diviso in due parti: il restyling di piazza Moro, che manterrà il finanziamento Pnrr, e la realizzazione della collina sui binari, che sarà finanziata da Rete Ferroviaria Italiana (RFI).Per quanto riguarda piazza Moro, i lavori, che partiranno a gennaio 2025 e si concluderanno entro il 2026, prevedono la completa pedonalizzazione del tratto compreso tra corso Italia e la stazione, fino alla fontana. La viabilità sarà spostata al di là della fontana.Uno degli obiettivi principali del progetto è la riduzione delle superfici asfaltate: circa un ettaro di asfalto verrà rimosso e sostituito da pavimentazioni per pedoni, piste ciclabili e aree verdi. Entro fine mese, RFI trasmetterà al Comune un cronoprogramma dettagliato dei lavori, che dovrà essere integrato con il progetto del Bus Rapid Transit (BRT), il nuovo sistema di trasporto pubblico che collegherà la città con bus elettrici.Il BRT, anch'esso finanziato con fondi PNRR, prevede la realizzazione di quattro linee dirette con corsie preferenziali. Tre di queste linee transiteranno per piazza Moro, dove verrà realizzato un nuovo capolinea per sostituire quello attuale dell'Amtab.