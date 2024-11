Picaro (ECR-FdI): 'Nomina Fitto è vittoria straordinaria per Italia'

ROMA - "La nomina di Raffaele Fitto a Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, con la responsabilità cruciale di Coesione e Riforme, segna una vittoria straordinaria per l’Italia. È un risultato che non solo consolida il ruolo del nostro Paese in Europa, ma apre nuove prospettive di sviluppo per il Sud, grazie a un portafoglio strategico che guarda alla crescita e alla coesione territoriale". Lo ha detto l'eurodeputato Michele Picaro (ECR-FdI)."Come Fratelli d’Italia - prosegue Picaro -, celebriamo questa nomina che rafforza la credibilità italiana nelle istituzioni europee. Tuttavia, è fondamentale che tutte le forze politiche italiane, incluso il Partito Democratico, prendano le distanze da posizioni che minano il valore di questa nomina, come dimostrato dalle incoerenze di socialisti e liberali nel Parlamento Europeo. Raffaele Fitto ha tutte le carte in regola per essere un punto di riferimento per un’Europa più coesa e inclusiva. Un successo per l’Italia, per il nostro Governo e, soprattutto, per la nostra terra".