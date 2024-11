Tragico incidente sulla SS 275: muore un giovane operaio, tre feriti gravi

SAN DANA – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 275, nei pressi della frazione di San Dana, nel comune di Gagliano del Capo. Un giovane operaio della nettezza urbana, Cosimo Bello, 28 anni, di Castrignano del Capo, ha perso la vita.

La vittima, dipendente della ditta Bianco Igiene Ambientale, si trovava a bordo di un mezzo compattatore che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con un altro veicolo.

Tre feriti gravi

L’incidente ha coinvolto altre tre persone, che sono rimaste gravemente ferite. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti in codice rosso presso gli ospedali più vicini.

Indagini in corso

I carabinieri stanno conducendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La statale 275 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, causando disagi alla circolazione nella zona.

Dolore e sgomento nella comunità

La notizia della morte di Cosimo Bello ha scosso profondamente la comunità di Castrignano del Capo, dove il giovane era molto conosciuto. Colleghi, amici e familiari si stringono nel dolore per la perdita di una vita spezzata troppo presto.