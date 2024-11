Professionalità e networking, gli agenti Fimaa Puglia si ritrovano a Lecce il 22 novembre

LECCE — FIMAA Puglia, in collaborazione con le sezioni provinciali di Bari-BAT, Taranto, Lecce, Brindisi e Foggia, ha organizzato il convegno regionale "Sinergie per il Successo", il 22 novembre 2024 dalle 9.30 alle 16.30 all’hotel Torre del Parco (Viale Torre del Parco, 1) a Lecce. — FIMAA Puglia, in collaborazione con le sezioni provinciali di Bari-BAT, Taranto, Lecce, Brindisi e Foggia, ha organizzato il convegno regionale "Sinergie per il Successo", il 22 novembre 2024 dalle 9.30 alle 16.30 all’hotel Torre del Parco (Viale Torre del Parco, 1) a Lecce.





Questo evento di un'intera giornata vedrà la partecipazione di eminenti professionisti del settore immobiliare e digitale, con l'obiettivo di esplorare le dinamiche attuali del mercato e le prospettive future, con un focus particolare sull'innovazione e l'uso strategico del digitale. "Sinergie per il Successo", che ha ricevuto l’accreditamento anche dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce, offrirà un programma ricco di interventi, con relatori di spicco che condivideranno le loro visioni sulle tendenze del mercato immobiliare in Puglia e sull'importanza del turismo nello sviluppo territoriale.





Le sessioni di approfondimento: "Mercato, attività federative, intermediari e clientela" con Santino Taverna, presidente di FIMAA Italia; "Decreto Salva Casa: stato di attuazione e prospettive" da Francesco Micelli, presidente Ordine degli Ingegneri di Lecce; Trend del mercato immobiliare della Puglia” con Pasquale Troisi, Ceo di Insieme; "Andamento del Mercato Creditizio" e le sue implicazioni per il settore immobiliare, presentato da Massimo Mastrangelo, direttore territoriale Retail SudEst Banca MPS; "AI e Real Estate: impatti e opportunità" con Andrea Serravezza, imprenditore digitale; "Atteggiamento mentale e metodi di negoziazione" con Vanni Bordignon, broker immobiliare; "Il futuro dell’economia italiana è il turismo" con Danilo Beltrante, founder di "Vivere di Turismo Business School".





I presidenti provinciali Fimaa, Gigi Foresio (Bari-BAT), Giancarlo De Bartolomeo (Taranto), Valerio Arseni (Lecce), Anna Rita Montanaro (Brindisi) e Maurizio Alfieri (Foggia) dichiarano: "Oggi più che mai, la professionalità e il networking sono fondamentali nel settore immobiliare. Con eventi come 'Sinergie per il Successo', rafforziamo il nostro impegno verso l'eccellenza, con l'obiettivo di offrire ai nostri clienti servizi sempre più efficaci e attenti. Questa sinergia tra i professionisti del settore non solo eleva la nostra competenza, ma ci permette di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze delle persone che serviamo. Attraverso la collaborazione e la condivisione di conoscenze, possiamo realmente fare la differenza nelle comunità nelle quali operiamo".