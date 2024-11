Putignano, partito il Festival della Felicità (&) dell’Infanzia

PUTIGNANO - Ha preso il via la scorsa settimana il Festival della Felicità (&) dell’Infanzia a Putignano, un'iniziativa unica nel suo genere che animerà la città con circa cinquanta eventi fino al 31 dicembre. Un ampio programma di appuntamenti pensato per cittadini, famiglie, scuole e operatori nel campo dell'educazione e del sociale, con l’obiettivo di esplorare e celebrare il mondo della felicità e dell'infanzia.

Realizzato dalla Città di Putignano con il supporto della Regione Puglia, il festival coinvolge direttamente gli asili del territorio, mirando a costruire un sistema educativo integrato che risponda alle esigenze specifiche del territorio. Un'opportunità per formare i più piccoli attraverso nuove esperimentazioni educative, sociali e culturali, in collaborazione con una rete di scuole e servizi locali.

Il festival è iniziato con un’importante conferenza sui Bisogni Educativi Speciali (BES), un tema a cui la città ha dedicato particolare attenzione sin dal 2015. Il convegno, che ha visto la partecipazione di relatori esperti come il Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, Antonio Giampietro, e Giuseppe Del Grosso, ha messo in luce le azioni concrete intraprese per supportare i bambini con bisogni educativi speciali, sostenendo famiglie, educatori e insegnanti. L’integrazione tra pubblico e privato ha reso possibile un approccio metodologico che coinvolge tutta la comunità educante.

Uno dei momenti più attesi è stato il l'incontro con la scrittrice Francesca Cavallo, famosa autrice di Storie della Buonanotte per bambine ribelli, che sabato 16 novembre ha coinvolto i bambini del Teatro Comunale "Giovanni Laterza". Durante l'incontro, Cavallo ha letto alcune storie tratte dal suo ultimo libro, Storie spaziali per maschi del futuro, sfidando gli stereotipi di genere e stimolando riflessioni sul mondo dell’infanzia e della cultura. Un'ora di storie e dialoghi che ha permesso ai piccoli di interagire con l'autrice e di riflettere sui messaggi educativi che le sue storie trasmettono.

Oggi, 20 novembre, la città celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini con un evento speciale in cui saranno donati libri sulle tematiche dei diritti dei minori alle scuole locali. I festeggiamenti, che si svolgeranno tra l’aula consiliare e il chiostro comunale, offriranno ai più piccoli un momento di magia con spettacoli, letture e il volo delle lanterne. L’appuntamento è fissato dalle 17:00 alle 19:00.

Inoltre, il 26 novembre si terrà un importante incontro sul tema della socializzazione dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico, con la partecipazione di esperti del settore. Il 3 dicembre, invece, sarà approfondito il tema del sistema educativo integrato 0-6, con la partecipazione di importanti figure istituzionali come l’assessore regionale Sebastiano Leo e il Garante regionale dei diritti dell’infanzia, Ludovico Abbaticchio.

Michele Vinella, Sindaco di Putignano, ha dichiarato con entusiasmo: "Con grande entusiasmo diamo inizio al Festival della Felicità (&) dell’Infanzia. Un percorso che ci aiuterà a comprendere le esigenze dei bambini di Putignano per costruire una comunità educante più forte. Tutti avranno uno spazio per riflettere, formarsi e soprattutto per stare con i nostri bambini, perché facciamo tutto questo nell’ottica di costruire una società migliore, che non può prescindere dall’attenzione agli adulti di domani."

Con il Festival della Felicità (&) dell’Infanzia, Putignano si conferma come una città che investe sulla formazione, sulla cultura e sul benessere dei più giovani, promuovendo una visione inclusiva e attenta alle sfide educative del presente e del futuro.