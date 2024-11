Raccolta giocattoli per i bambini dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII: appuntamento a Bari il 1° dicembre

BARI - Domenica 1 dicembre, i volontari dell’associazione Impegno 95 saranno presenti dalle 10:00 alle 22:00 presso la struttura dell'ex mercato del pesce in Piazza del Ferrarese, a Bari, per un’iniziativa solidale dedicata ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII.

L'evento prevede la raccolta di giocattoli nuovi, che saranno successivamente donati ai piccoli degenti il 22 dicembre, durante una speciale giornata di solidarietà organizzata all'interno dell’ospedale.

Un gesto semplice per regalare un sorriso

L’iniziativa, promossa da Impegno 95 e presentata dal presidente dell’associazione, il dott. Gaetano Balena, punta a sensibilizzare la comunità sull'importanza di donare momenti di gioia ai bambini che affrontano cure mediche durante il periodo natalizio.

“Un giocattolo può sembrare poco, ma per un bambino malato rappresenta un grande gesto di vicinanza e amore” – ha dichiarato Balena.

Come partecipare

Tutti possono contribuire recandosi alla postazione dell’associazione in Piazza del Ferrarese, portando giocattoli nuovi e non usati, che saranno accuratamente raccolti e confezionati dai volontari per essere consegnati il giorno dell’evento.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Presidente di Impegno 95, dott. Gaetano Balena, al numero 338 847 8868.

Unisciti a noi e aiutaci a regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno: un piccolo gesto può fare una grande differenza!